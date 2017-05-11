СБУ открестилась от замешанного в убийстве Шеремета сотрудника

Служба безопасности Украины открестилась от своего сотрудника, заподозренного в причастности к убийству журналиста. Там заверили, что мужчина, замеченный у квартиры Павла Шеремета в ночь перед преступлением, был уволен еще в 2014 году.

Журналисты украинского проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международного объединения Organized Crime and Corruption Reporting Project попытались выяснить обстоятельства гибели Павла Шеремета. В ходе расследования вскрылись любопытные детали.

Анализ камер наружного наблюдения показал, что в ночь перед убийством Шеремета возле его дома находился подозрительный мужчина. Его личность установлена: за квартирой журналиста следил Игорь Устименко, которого авторы документального фильма назвали предполагаемым сотрудником СБУ.

В спецслужбе не стали отрицать, что этот человек работал у них. Однако пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подчеркнула, что он был уволен еще в 2014 году, передает РИА Новости. "Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до него, возможно, не было бы о чем говорить", – добавила она.

В СБУ подчеркнули, что дело об убийстве Шеремета ведет Национальная полиция. Впрочем, пока стражи порядка не сообщили никаких деталей. Напомним, журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Главной версией считается месть за профессиональную деятельность. По словам коллег Шеремета из "Украинской правды", СБУ вела за ним слежку, а правоохранители эту информацию опровергали.