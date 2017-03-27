Как Киев "закапывает" резонансные убийства

Убийства политиков, адвокатов и журналистов на постмайданной Украине стали привычным делом. Число таких преступлений за три года, прошедших со времени госпереворота, приблизилось к десятку. И ни одно из них не было раскрыто.

Против украинских правоохранителей действует какая-то скрытая и очень могущественная сила. Казалось бы, все улики на руках – вплоть до видео, запечатлевшего подозреваемого в момент закладки бомбы. Но судьи на Украине настолько беспристрастны, что им этого мало. А выступать с чистосердечным признанием сами убийцы почему-то не торопятся.

Жизнь бывшей главы Фонда госимущества Валентины Семенюк-Самсоненко оборвалась 27 августа 2014 года. Ее нашли мертвой в доме под Киевом. Рядом с телом лежало охотничье ружье, из которого ее застрелили, зарегистрированное на одного из членов семьи. Предсмертной записки погибшая не оставила. Тем не менее в числе версий фигурировал и суицид. Соратники Семенюк говорят: у нее было много недругов. О том, что Семенюк убили, заявлял и ее брат Николай Скибьюк. По его словам, Валентина рассказала близким, что ее заказали из-за прошлой работы в Фонде.

Тело нардепа пятого созыва Верховной рады Олега Калашникова нашли у дверей квартиры в 16-этажном доме на улице Правды в Киеве 15 апреля 2015 года. По версии следствия, политика застрелили, когда он направлялся домой. Шум услышала жена Калашникова, которая и вызвала милицию. На теле депутата было пять огнестрельных ранений. Предположили, что стрелявших было двое.

Советник главы МВД Антон Геращенко тогда озвучил главную версию: убийство по политическим мотивам. Родственники Калашникова говорили, что в последнее время ему угрожали физической расправой за политические взгляды, в частности, за призыв широко отметить 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Под личный контроль расследование взял президент Петр Порошенко – и с тех пор утечек информации по делу нет, пишет украинское издание "Корреспондент.net".

Известный украинский журналист и писатель Олесь Бузина был убит пятью выстрелами 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве на улице Дегтяревской. Писатель скончался на месте. Через два месяца глава МВД Арсен Аваков доложил о раскрытии преступления. И даже сообщил о задержании двух подозреваемых – Андрея Медведько и Дениса Полищука. По словам министра, против них нашлись прямые доказательства – экспертиза ДНК с брошенной одежды с места преступления, экспертиза следов в автомобиле, прямые опознания свидетелей, материалы негласного наблюдения.

Однако подозреваемых через некоторое время отпустили под домашний арест. А позже и вовсе отменили меру пресечения. В мае 2016 года мать убитого Олеся Бузины сообщила, что расследование убийства, по сути, саботируется и заблокировано.

Тело адвоката Юрия Грабовского нашли 25 марта в Черкасской области. Известно, что он защищал одного из задержанных на Украине россиян, которых впоследствии обменяли на Надежду Савченко, – Александра Александрова. По данным следствия, 5 марта известного адвоката схватили в Одессе, накачали психотропными препаратами и доставили в Киев. После этого его перевезли в окрестности города Жашкова, где застрелили и закопали.

Двух убийц Грабовского – Максима Чмелева и Артема Яковенко - задержали. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что причиной убийства адвоката стала не профессиональная деятельность, а "абсолютно другие мотивы". На первом же заседании суда оба обвиняемых заявили, что не признают вину. Коллеги убитого связывают его гибель исключительно с тем, что он защищал российских военных.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Его машину взорвали в центре Киева. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Расследование идет, но результатов пока никаких нет. Несмотря на то, что в распоряжении следствия оказалась видеозапись закладки бомбы в машину Шеремета. Полиция не исключает причастности к взрыву бойцов Национальной гвардии Украины.

Убийство Дениса Вороненкова завершает список резонансных преступлений. Бывшего депутата Госдумы застрелил в Киеве украинец Павел Паршов. Киллер служил в Национальной гвардии, однако советник главы МВД Антон Геращенко сразу назвал его "агентом Кремля".