Убийство журналиста Павла Шеремета
Мужчину, заподозренного в причастности к расправе над журналистом, уволили в 2014 году
Алена Притула вспомнила о травле в соцсетях, комментируя смерть журналиста
В Киеве вскоре получат данные экспертизы, которую провело американское ФБР
Сотрудник правоохранительных органов отказался обнародовать информацию об ужасном преступлении
По всей видимости, преступник использовал телефон для подрыва бомбы
В Евросоюзе выразили соболезнования семье и близким Павла Шеремета
Журналист перед смертью отправил SMS украинской певице Руслане
По мнению дипломата Константина Долгова, убийство журналистов на Украине является порочной системой
Петр Порошенко назвал цель убийства известного журналиста