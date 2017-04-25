Составлен график отключения горячей воды в Москве

В квартирах москвичей с 10 мая начнут отключать горячую воду. График профилактических работ можно узнать на информационном сервисе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Горячую воду отключат не более чем на десять дней. В этот период столичные коммунальщики проведут профилактические работы, диагностику сетей, а также капитальный ремонт на тепловых станциях.

Чтобы узнать сроки отключения горячей воды, достаточно написать улицу и номер дома в поисковой строке информсервиса МОЭК. Если адрес не нашелся, значит, горячее водоснабжение и отопление осуществляет другая организация, сообщается на сайте МОЭК.

Сроки указаны в полных сутках – с 00:00 даты начала до 23:59 даты окончания отключения горячего водоснабжения. Отмечается, что они могут зависеть от состояния коммуникаций и оборудования.

Ну что,успокоились, а уже грядёт ОТКЛЮЧЕНИЕ горячей воды на ДЕСЯТЬ дней!)) Прям с мая — Владислав (@vladlar2044) 25 апреля 2017 г.

Профилактические работы затронут 71 тысячу зданий, в том числе 33 тысячи жилых домов. При этом 3171 дому отключение горячей воды не грозит. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 года.