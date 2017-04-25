Когда прекратятся массовые отключения горячей воды

С 10 мая в столице вновь начнется плановое отключение горячей воды. Полностью закончить благоустройство системы теплоснабжения Москвы и, соответственно, больше не вводить подобные ограничительные меры чиновники обещают к 2020 году.

Временное отключение горячей воды необходимо для подготовки города к отопительному сезону, сообщает ТАСС. Специалисты диагностируют состояние тепловых сетей и по необходимости ремонтируют их. При этом они заменяют ветхое оборудование на более современное и экономичное.

Ежегодная проверка и замена труб проводится в рамках программы развития теплоснабжения Москвы. Ее реализация рассчитана до 2020 года, соответственно после этой даты массовое отключение горячей воды прекратится. Согласно документу, в 2021 году максимальный срок диагностики составит три дня, при этом проводиться она будет выборочно, а не повсеместно.

В программе также говорится, что ее целью является "разработка надежного, экономически эффективного и экологически приемлемого варианта теплоснабжения города". Она предполагает, что при замене оборудования срок отключения горячей воды может достигать 10 дней, в то время как в ряде случаев необходимая диагностика может быть проведена в течение суток.

Было бы прикольно, если бы на сайте моэк, когда узнаешь про отключение горячей воды, появлялось: "ха-ха, а этот дом к тому времени снесут" — лютоаля (@fidarna) 25 апреля 2017 г.

Ранее стали известны конкретные даты отключения горячей воды в столице. Как писали Dni.Ru, для проверки собственного дома необходимо написать улицу и номер здания в поисковой строке информсервиса МОЭК.

Напомним, в 2016 году профилактические работы затронут 71 тысячу зданий, в том числе 33 тысячи жилых домов. При этом 3171 дому отключение горячей воды не грозит. Проверка теплосетей завершится 25 августа.