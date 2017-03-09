Раскрыта причина алкоголизма

Ученые назвали причину алкоголизма. Оказывается, тяжкий недуг может быть вызван дисбалансом в работе дофамина.

Исследование причин пагубного пристрастия провели ученые из Высшей школы экономики, нижегородского Института прикладной физики РАН, Высшей нормальной школы (Франция) и Университета Индианы (США). Выяснилось, что причина заболевания вызвана сбоем в работе гормона радости – дофамина.

Алкоголь способен нарушать баланс и свойства нейронов, которые его вырабатывают. Дело в том, что при образовании большого количества дофамина привычка закрепляется. В частности, это касается и привычки употреблять алкоголь, передает RT.

Чтобы человек мог адекватно себя вести и принимать правильные решения, должен поддерживаться баланс сигналов от нейронов. Однако под воздействием спиртного он нарушается. "Стимул, связанный с алкоголем, передается дофаминергическими нейронами как имеющий мотивационную и поведенческую важность", – считают ученые.

Таким образом, подстегиваемый спиртным дофамин оказывает влияние на "центр удовлетворения" в мозге. А затем гормон закрепляет привычку выпивать. Это исследование является еще одним шагом на пути к возможности лечения алкоголизма.

Ранее американские ученые из Индианского университета и Университета Пердью выявили 930 генов, способствующих развитию алкоголизма. Свое исследование специалисты провели на двух группах крыс.