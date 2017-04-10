Холод помогает собраться с мыслями

Международная группа ученых исследовала влияние температуры на когнитивный контроль человека. Оказалось, что не только температура, но и ее визуальное воздействие может влиять на способность к концентрации.

Группа психологов и нейробиологов из Израиля и США провела два эксперимента. В первом 87 студентов выполняли задание на контроль за движением.

Молодым людям показывали экран, на котором периодически появлялся отвлекающий внимание квадрат. Рядом с ним на доли секунд мелькала стрелка, указывающая направление. Испытуемым необходимо было сконцентрироваться на стрелке, не отводя взгляд, сообщает журнал Psychological Research.

Во втором опыте 28 добровольцам давали небольшую грелку разной температуры и просили ответить на несколько не касающихся опыта вопросов. При этом исследователи показывали им разные фотографии. На одних был изображен зимний пейзаж, на других изображение улицы с умеренной погодой, на третьих залитый солнцем ландшафт.

В результате исследования выяснилось, что низкие температуры повышают когнитивный контроль, даже если они не воздействуют на человека физически и непосредственно, а только визуально воспринимаются им.

Кроме того, низкие температуры повышают концентрацию и помогают собраться с мыслями. А вот тепло расслабляет человека и отвлекает от умственной работы.