Ученые предрекли разрушение гробницы Иисуса Христа

В Киеве убили Вороненкова "Пусть говорят" хотят закрыть Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
Мать Максаковой благодарит бога за убийство Вороненкова
Максакова упала в обморок при виде убитого мужа
партнеры
Суббота 25 марта
Лента новостей
12:56
На юго-востоке Москвы мужчина зарезал собственного отца
11:27
В пьяной ссоре москвич изрезал ножом двоих братьев
10:54
Найдена самая красивая бабушка в мире
10:45
47-летний педофил приставал к подростку возле метро в Москве
10:35
Максакова впервые высказалась об убийстве Вороненкова
10:19
В центре Москвы произошла поножовщина
10:05
Москвич в женском платье выпал из окна 9-го этажа
21:54
Кокорин купил новый BMW в день лишения прав
21:34
Сборная России по футболу проиграла команде Кот-д'Ивуара
21:28
В Казани загорелся пороховой завод
21:05
Чем опасны витамины
20:58
Штурм террористами воинской части в Чечне попал на видео
20:50
Кокорина лишили водительских прав
20:41
В Красноярске пьяная женщина родила ребенка в сугробе
20:40
Какие пятиэтажки в Москве снесут в первую очередь
20:18
Гусев из "Дома-2" засветился в деле о "группах смерти"
20:09
Пожар на военном складе под Харьковом тушили два дня
20:01
Невеста родит ребенка Вадиму Казаченко
20:00
София Ротару упала на пианиста во время концерта (видео)
19:37
На Украине обрадовались нападениям ИГ в Чечне
19:21
Максакова заговорила после убийства мужа
18:55
Странные ошибки охранника Вороненкова
18:46
Детей Максаковой прячут из-за травли
18:38
Шурыгиной занялся "Синий кит"
18:37
На Калужском шоссе случился пожар
18:16
Разгневанные жители Волгограда набросились на Навального
18:11
Звезда фильма "Гардемарины, вперед!" на грани банкротства
18:11
В Петербурге умерла народная артистка России Нина Оксентян
17:56
Гребенщиков защитил Пьера Нарцисса после скандала с изнасилованием
17:51
"ИГ" взяло ответственность за нападение на полк Росгвардии
17:41
Белый медвежонок впервые увидел снег (видео)
17:26
Соратника Ляшко выгнали из Рады за ловлю покемонов (видео)
17:11
Лукашенко пожаловался на провокацию Меркель
17:02
Лекарства от боли могут привести к смерти
16:54
Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова
16:33
Бузова исполнила свою мечту спустя 10 лет
16:31
Володин подарил Марин Ле Пен книгу с ее политической биографией
16:13
Госдума заставила кабмин перенести заседание комиссии с региональной недели
16:12
Прохор Шаляпин высказался о закрытии "Пусть говорят"
16:06
У Мартена Фуркада родился второй ребенок
15:56
Жутко голодный кот Боря восхитил россиян (видео)
15:49
Экс-жена миллиардера Саркисова рассталась с молодым актером
15:39
Украинский генерал осадил киевских пропагандистов
15:34
В Волгограде пристав-взяточник расплакался при задержании (видео)
15:07
Мара Багдасарян попросит Путина вернуть ей права
14:55
Беглянке Максаковой предложили вернуться в Россию
14:53
"Убийца" Вороненкова оказался жив и здоров
14:51
Порошенко опустился до шантажа России
14:51
Звезды жалеют овдовевшую Максакову
14:40
На севере Москвы угнали Mercedes за 6,5 млн
14:27
Создана самая удобная бутылка для вина (видео)
14:26
Водонаева предложила "только сосать" после шести
14:17
Названа шокирующая причина рака
14:16
Президент вручил премии деятелям культуры и искусства
14:11
Правительство продлило действие льготного тарифа "Платона"
14:06
Три причины отвращения к супругу
14:05
Якутский семиклассник напал на учителя во время урока
14:04
Банк России понизил ключевую ставку
14:04
Столичные застройщики стали жуликами
13:47
Актер Миронов пришел к Путину в бейсболке
13:33
Неожиданное признание Кейт Миддлтон после скандала с мужем
13:33
Ученые нашли лекарство от старости
13:27
iPhone и iPad превратят в ноутбук
13:19
Киев раскрыл "тайну" убийцы Вороненкова
13:18
Общественная палата завершает перезагрузку
13:17
"Холостяк" Глинников в инвалидном кресле после операции
13:07
Генерал ВКС попал в страшное ДТП
12:59
Володин рассказал об агонии Порошенко
12:52
Бабушка Вороненкова: Зачем он мне в России нужен?
12:49
В Москве подросток сорвался с башенного крана во время селфи
12:40
В семье певицы Глюк`Ozы случилось горе
12:33
Витамин С может вылечить заражение крови
12:25
Заслуженный артист Жигалов госпитализирован в Москве
12:19
Самые популярные автомобили в России
12:07
В центре Москвы у 16-летней девушки украли 144 тысячи
12:06
Почему страшно становиться родителями
12:01
Москва открывает новый сезон в парках
11:58
Бывший муж нянчит оставленных детей Максаковой
11:52
В Twitter введут плату для пользователей
11:48
Худеющий к лету министр угодил в реанимацию с инсультом
11:45
Как Запад отреагировал на убийство Вороненкова
11:43
Почему муж разрешил Доктору Лизе ездить на войну
11:32
В Москве из-за кражи банки кофе полиция устроила погоню (видео)
11:20
Участники "Дома-2" в шоке от новой ведущей Ольги Орловой
11:19
Пенсионерка ударила электрошокером не уступившую место школьницу
11:08
Власти предостерегают москвичей от участия в незаконных акциях
10:57
Почему женщины не получают оргазм
10:53
Главные события Москвы с 24 по 30 марта
10:49
Друг о разборках в семье Максаковой: Это было отвратительно
10:42
Львица в сафари-парке рассмешила туристов неуклюжестью (видео)
10:39
Барнаулец пожаловался в ЦИК на главу Бийского района
10:36
Из реки у Кремлевской набережной выловили труп мужчины
10:28
Опубликовано фото киллера Дениса Вороненкова
10:22
В Москве в ДТП с грузовиками пострадали два водителя
10:19
Модель сексуально унизили семь раз за 45 минут
10:16
Народ обрадовался отказу от "Евровидения"
10:07
Погоду в Москве испортят снег и холод
09:44
Таксистам с иностранными правами запретят работать в России
09:42
Ольга Бузова объявила об отъезде из России
09:33
"Дальнобойщика" Трампа подняли на смех в соцсетях
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова заговорила после убийства мужа
В Киеве застрелили Дениса Вороненкова
Мать Максаковой благодарит бога за убийство Вороненкова
Максакова упала в обморок при виде убитого мужа
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Зареванную Максакову затолкали в джип и увезли на допрос
Общество

Ученые предрекли разрушение гробницы Иисуса Христа

Фото: Lior Mizrahi/Getty Images
Специалисты заявили, что отреставрированная гробница Христа в Израиле может разрушиться. По словам экспертов, святыня расположена на очень неустойчивом фундаменте, а потому человечество рискует остаться без главного памятника христианству.
прочитано 3421 раз

Опасность обрушения гробницы и построенной над ней часовни специалисты обнаружили в процессе реставрации. Они предупреждают, что памятник нуждается в проведении срочных работ по укреплению фундамента, передает "Газета.ru".  

ПО ТЕМЕ

Раскрыта судьба гробницы Христа

Ученые установили происхождение гробницы Христа

Зачем вскрыли ложе Иисуса Христа

"Она обрушится не постепенно, это будет сродни катастрофе", – считает профессор Антониа Моропулу, руководитель реставрации. И пока верующие отмечают освящение Кувуклии, ученые ломают голову, как оперативно решить проблему. 

Исходя из последних данных археологов, около 2000 лет назад на месте святыни находился недействующий карьер по добыче известняка, служивший для размещения гробниц представителей высшего класса. В основании храма обнаружено шесть захоронений.

Кроме того, гробницу Христа неоднократно разрушали и отстраивали заново. Его нынешняя форма охватывает несколько ранних этапов строительства.

Как писали Dni.Ru, в конце 2016 года археологи впервые за 500 лет вскрыли гробницу Христа в храме Гроба Господня. Они пытаются выяснить, почему святая Елена, которая проводила раскопки в Иерусалиме, решила, что в ней захоронен Иисус. 

Напомним, согласно Священному Писанию, Иисус Христос был распят, а затем похоронен в гробнице. Спустя три дня он воскрес. В IV веке Святая Елена, мать Константина I, во время паломничества нашла Гроб Господень, Животворящий Крест и другие предметы христианского культа. 

Автор: Светлана Сидорчук23 марта 2017, 11:01

комментарии

Политика

На Украине обрадовались нападениям ИГ в Чечне
Лукашенко пожаловался на провокацию Меркель
Киев раскрыл "тайну" убийцы Вороненкова
Медведев удивил заявлением о своей болезни

Шоу-бизнес

Пластический хирург рассказал об операциях Алентовой
Юный поклонник приготовил Бузовой царский подарок
Гусев из "Дома-2" засветился в деле о "группах смерти"
София Ротару упала на пианиста во время концерта (видео)

Проишествия

Странные ошибки охранника Вороненкова
Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова
Максаковой угрожает смертельная опасность
Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова

Lifestyle

Звезда фильма "Гардемарины, вперед!" на грани банкротства
Беглянке Максаковой предложили вернуться в Россию
Президент вручил премии деятелям культуры и искусства
Актер Миронов пришел к Путину в бейсболке
Шоу-бизнес

Перед убийством мужа Максакова тайно приезжала в Москву

Оперная дива завтракала в ресторане рядом с собственным домом
Шоу-бизнес

Участники "Дома-2" в шоке от новой ведущей Ольги Орловой

Обитатели телестройки неоднозначно отнеслись к певице
Шоу-бизнес

Максакова впервые высказалась об убийстве Вороненкова

Оперная дива призналась, что не понимает, как что-то делать дальше
Общество

Болтливому Саакашвили дали новую работу на Украине

Политик будет вести ток-шоу на украинском канале

Гороскоп

Невеста родит ребенка Вадиму Казаченко
Новая женщина в жизни Разина
У Юлии Самойловой появится покровитель
Астрологический прогноз с 20 по 26 марта 2017 года

Фоторепортажи

Особенная дочь Ирины Хакамады вышла на подиум
Закулисье Недели моды в Москве
Как жил Денис Вороненков
Пышнотелые модели прошлись без юбок по центру столицы

Спорт

У Мартена Фуркада родился второй ребенок
Когда Аделина Сотникова вернется в спорт
Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)

Регионы

Штурм террористами воинской части в Чечне попал на видео
Разгневанные жители Волгограда набросились на Навального
Белый медвежонок впервые увидел снег (видео)
Жутко голодный кот Боря восхитил россиян (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru