Ученые предрекли разрушение гробницы Иисуса Христа

Специалисты заявили, что отреставрированная гробница Христа в Израиле может разрушиться. По словам экспертов, святыня расположена на очень неустойчивом фундаменте, а потому человечество рискует остаться без главного памятника христианству.

Опасность обрушения гробницы и построенной над ней часовни специалисты обнаружили в процессе реставрации. Они предупреждают, что памятник нуждается в проведении срочных работ по укреплению фундамента, передает "Газета.ru".

"Она обрушится не постепенно, это будет сродни катастрофе", – считает профессор Антониа Моропулу, руководитель реставрации. И пока верующие отмечают освящение Кувуклии, ученые ломают голову, как оперативно решить проблему.

Исходя из последних данных археологов, около 2000 лет назад на месте святыни находился недействующий карьер по добыче известняка, служивший для размещения гробниц представителей высшего класса. В основании храма обнаружено шесть захоронений.

Кроме того, гробницу Христа неоднократно разрушали и отстраивали заново. Его нынешняя форма охватывает несколько ранних этапов строительства.

Как писали Dni.Ru, в конце 2016 года археологи впервые за 500 лет вскрыли гробницу Христа в храме Гроба Господня. Они пытаются выяснить, почему святая Елена, которая проводила раскопки в Иерусалиме, решила, что в ней захоронен Иисус.

Напомним, согласно Священному Писанию, Иисус Христос был распят, а затем похоронен в гробнице. Спустя три дня он воскрес. В IV веке Святая Елена, мать Константина I, во время паломничества нашла Гроб Господень, Животворящий Крест и другие предметы христианского культа.

