Раскрыта судьба гробницы Христа

Археологи и реставраторы завершают работу с Гробом Господним в Иерусалиме. Было решено, что святыня впервые с XVI века будет открыта для всех желающих.

Паломники, пребывающие в Иерусалим, смог рассмотреть Ложе Воскресения сверху через специальное окно. Отверстие в защитной плите проделают специалисты после завершения реставрационных работ.

Дальнейшую судьбу Гроба Господня раскрыла руководитель работ по реставрации Антония Марополу. Она уточнила, что уже сейчас верующие имеют доступ в храм, служения в котором проходят строго по расписанию несмотря на то, что поблизости трудятся археологи.

Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III в свою очередь рассказал, что главной трудностью стала добиться согласия представителей всех шести конфессий, владеющих храмом, на предоставления всеобщего доступа к Ложу Воскресения. "Я не вижу в этом человеческой воли, а только волю Господа. В том, что Господь благословил сейчас начать ремонт", – цитирует его Lenta.ru.

Решение о ремонте Святой Кувуклии было по благословению Божьему

Как писали Dni.Ru, археологи впервые за 500 лет вскрыли гробницу Иисуса Христа в храме Гроба Господня в конце октября 2016 года. Они пытаются выяснить, почему святая Елена, которая проводила раскопки в Иерусалиме, решила, что в ней захоронен Иисус Христос.

Напомним, согласно Священному Писанию, Иисус Христос был распят, а затем похоронен в гробнице. Спустя три дня он воскрес. В IV веке Святая Елена, мать Константина I, во время паломничества нашла Гроб Господень, Животворящий Крест и другие предметы христианского культа.