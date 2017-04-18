Обиженную стюардессу "Аэрофлота" поставили на место

Тушинский суд столицы отклонил иск стюардессы Ирины Иерусалимской к "Аэрофлоту". Эксперты связывают понижение девушки не с дискриминацией внутри авиакомпании, а с ее профессиональными качествами.

Источник в авиационной отрасли отметил, что "Аэрофлот" ранее не был замечен в притеснении работников по какому-либо признаку. Он усомнился в достоверности показаний истицы, сообщает НСН.

"Я так поняла, что стюардесса в итоге проиграла суд, что подтверждает, что в авиакомпании никого не дискриминируют", – рассказал источник. При этом информатор отметил, что перевод девушки на внутренние маршруты мог быть связан с недостаточной компетенцией Ирины Иерусалимской.

"Учитывая, что на международных рейсах “Аэрофлота” огромная сетка иностранных государств, куда они летают, там английский должен быть свободным. Что касаемо внешнего вида, тоже очень важно обращать на это внимание", – пояснил собеседник.

Между тем представитель "Аэрофлота" в суде заявил, что требования авиакомпании к внешнему виду бортпроводников обоснованы желанием угодить пассажирам, а также экономической целесообразностью. По его словам, чем больший груз приходится поднимать самолету, тем больше становится расход топлива.

Напомним, Ирина Иерусалимская в судебном порядке потребовала исключить из правил авиакомпании максимально допустимый рост и размер одежды бортпроводников. По ее мнению, такая политика "Аэрофлота" является дискриминационной, передает агентство "Интерфакс".

В то же время сотрудница авиакомпании отметила, что руководство "Аэрофлота" перевело ее с международных на внутренние рейсы, с соответствующим понижением заработной платы, так как она не соответствовала корпоративным стандартам красоты. Женщина потребовала взыскать с организации один миллион рублей.