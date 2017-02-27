Загадочные объекты найдены на кольцах Сатурна

Зонд Cassini сфотографировал крупные неизвестные объекты внутри одного из внешних колец Сатурна во время последнего полета через них. Эти тела являются фрагментами астероидов или других каменистых тел, диаметром несколько сотен метров.

Похожие таинственные объекты были обнаружены еще осенью 2016 года, когда исследовательский аппарат совершал первые маневры на полярной орбите планеты. Кольца Сатурна, по мнению ученых, возникли в результате разрушения "зародыша" планеты в первые дни существования Солнечной системы.

Космический аппарат пролетит в 13-й раз через кольца Сатурна и сделает фотографии кольца F с расстояния в 8,7 тысячи километров. Кроме того, ему предстоит измерить температуру поверхности луны Сатурна (Энцелада). Предполагается, что в океане этого спутника может быть обнаружена жизнь. Помимо этого, зонд попытается найти следы атмосферы другого спутника Сатурна – Дионы, сообщается на сайте NASA.

Загадочным объектам дали названия F16QA и F16QB. Похожие по структуре объекты уже попадались в кольца Сатурна, но быстро покидали их либо разрушались под действием притяжения лун планеты-гиганта.

Свой следующий полет через кольца Cassini совершит через кольца в начале марта. В этот раз зонд попытается измерить концентрацию водорода и гелия в атмосфере Сатурна и изучить химический состав ее верхних слоев. Также станция планирует сфотографировать кольца в момент их столкновения с мелкими метеоритами.