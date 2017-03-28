Певица Бьянка сильно располнела

Певица Бьянка (настоящее имя – Татьяна Липницкая) явно набрала лишний вес. Интернет-пользователи активно обсуждают фотографии, на которых она запечатлена в неудачных нарядах.

На одном из снимков певица позирует в кружевном ярко-красном платье. Поклонники заметили, что артистка существенно поправилась в области живота и талии. На другой фотографии исполнительница запечатлена в белой кофточке, напоминающей водолазку, и микрошортах с высокой талией. Завершают образ колготки в сетку и черные сапоги-ботфорты.

"Ага, набрала немного", – согласились некоторые подписчики. "Как при таких деньгах можно быть в такой форме! Стыд и срам", – возмутились другие. Кое-кто попытался защитить любимицу. "Она всегда говорила, что склонна к полноте. Как набрала, так и сбросит. Прям преступление века", "Но она и не была никогда совсем стройной, сколько помню, всегда крепкой была", – написали преданные фанаты.

Публикация от Новости Звезд (@newstarrussia) Мар 27 2017 в 8:55 PDT

Некоторые подписчики даже предположили, что артистка в интересном положении. "Беременная", – констатировали они.

Интересно, что порой зрители достаточно агрессивно выражают отношение к откровенным нарядам и развязным танцам Бьянки. На концерте в Северной Осетии мужчина кинул в исполнительницу ботинок. Он пролетел в нескольких сантиметрах от ее лица.

Бьянка никак не отреагировала на скандальную выходку зрителя и продолжила выступление как ни в чем не бывало. Некоторые блогеры встали на сторону метателя ботинка. "Правильно сделал, настолько надоели эти сиськи-письки. Где целомудрие?", "Молодец парень... Хоть где-то еще протест против разврата со стороны мужчин, а не только высунутые языки", – написали они.