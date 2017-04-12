Полицейский закрыл собой упавшего на рельсы пассажира

В Москве полицейский-кинолог, рискуя жизнью, спас пассажира метро. Он спрыгнул на рельсы и закрыл своим телом мужчину от проезжавшего поезда.

За героический поступок младший инспектор-кинолог УВД старший сержант полиции Денис Садков был награжден медалью "За доблесть в службе". По словам стража порядка, он находился на станции метро "Пушкинская" и услышал крики о помощи.

Подойдя к платформе, Садков увидел на рельсах пожилого мужчину. Он понял, что пассажир растерялся и не мог ни забраться на платформу, ни лечь между рельсами.

"Времени для раздумий не было – из темного тоннеля уже были видны огни приближающегося поезда. Я передал служебную собаку напарнику и спрыгнул на пути", – цитирует смельчака Life.ru. Он сбил пассажира с ног и накрыл своим телом, защитив от состава.

После того как опасность миновала и на путях отключили электричество, полицейский помог мужчине подняться на платформу. К счастью, никто не пострадал. Пассажира забрали врачи, а Садков и немецкая овчарка по кличке Рено продолжили службу.

Похожий случай произошел в октябре 2015 года на станции метро "Коломенская". Следователь московской полиции Антонина Пантелеева спасла пассажира, потерявшего сознание и упавшего на пути. Вместе с одним из очевидцев она спрыгнула на рельсы и успела поднять мужчину на платформу за три минуты до прибытия поезда.