Дежурная предотвратила крушение поезда в московском метро
Работницу метрополитена насторожили посторонние шумы на путях, сообщает Life.ru. Елена заметила, что звук от стрелочного перевода отличается от обычного, и обратилась к ремонтникам с требованием осмотреть рельсы на наличие повреждений.
Мастера подтвердили опасения дежурной станции. Они рассказали, что у стрелки слетели крепежи. "Была выкручена гайка в районе левого остряка, ослабленные крепления болтались и постукивали о металл, что и услышала дежурная", – заявил рабочий.
Он также отметил, что неисправность могла привести к самопроизвольному переводу стрелки, в результате чего поезд мог попасть в аварию. Благодаря чуткому слуху дежурной, опасность была устранена.
Отметим, что в 2014 году из-за ненадежного крепления стрелки произошла трагедия на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии. В результате аварии погибли 24 человека, пострадали более 250.
Напомним, в октябре 2015 года следователь московской полиции Антонина Пантелеева по пути на работу спасла мужчину, потерявшего сознание и упавшего на пути на станции метро "Коломенская". Женщина вместе с одним из очевидцев спрыгнула на рельсы, они успели поднять мужчину на платформу менее чем за три минуты до прибытия поезда.
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