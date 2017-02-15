Дежурная предотвратила крушение поезда в московском метро

Дежурная станции "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии Елена предотвратила крушение поезда. Услышав неисправность путей, она срочно вызвала ремонтную бригаду.

Работницу метрополитена насторожили посторонние шумы на путях, сообщает Life.ru. Елена заметила, что звук от стрелочного перевода отличается от обычного, и обратилась к ремонтникам с требованием осмотреть рельсы на наличие повреждений.

Мастера подтвердили опасения дежурной станции. Они рассказали, что у стрелки слетели крепежи. "Была выкручена гайка в районе левого остряка, ослабленные крепления болтались и постукивали о металл, что и услышала дежурная", – заявил рабочий.

Он также отметил, что неисправность могла привести к самопроизвольному переводу стрелки, в результате чего поезд мог попасть в аварию. Благодаря чуткому слуху дежурной, опасность была устранена.

Отметим, что в 2014 году из-за ненадежного крепления стрелки произошла трагедия на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии. В результате аварии погибли 24 человека, пострадали более 250.

Напомним, в октябре 2015 года следователь московской полиции Антонина Пантелеева по пути на работу спасла мужчину, потерявшего сознание и упавшего на пути на станции метро "Коломенская". Женщина вместе с одним из очевидцев спрыгнула на рельсы, они успели поднять мужчину на платформу менее чем за три минуты до прибытия поезда.