По ДНК можно определить способности к чтению

Насколько хорошо ребенок научится читать, можно узнать по ДНК. Открытие сделали ученые из Великобритании.

Исследователи выделили около 20 тысяч вариантов ДНК, свойственных для детей, которым легко дается обучение чтению. В эксперименте приняли участие 5825 детей 7–14 лет.

Ученые проанализировали участки их ДНК, связанные с успехами в учебе. Затем они сопоставили результаты со способностями этих детей к чтению, сообщает "Газета.Ru".

Выяснилось, что независимо от социально-экономического статуса родителей и умственных способностей ребенка, соответствие определенных вариантов генов и повышенной способности к чтению сохранялось. Примечательно, что от генов способности к чтению зависят всего лишь на 5%. Однако, по словам ученых, и этого довольно много.

"Отметим, что от пола они зависят менее чем на 1%. Исследователи подчеркивают, что полученная в результате открытия информация будет полезна при работе с детьми, испытывающими трудности при обучении чтению".

Напомним, ранее ученые из США приблизились к возможности произвольно выбирать пол будущего ребенка. В этом им помог необычный ген в ДНК жуков-скарабеев. Обнаруженный специалистами из университета Индианы в Блумингтоне ген DSX отвечает за развитие мужских и женских половых признаков. Ученые уверены, что и в человеческом организме должно быть нечто подобное.