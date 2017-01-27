Умственные способности человека зависят от питьевой воды

Американские ученые обнаружили связь между употреблением воды и уровнем интеллекта человека. Эксперты научно-исследовательского университета в Сан-Диего выяснили, что качественная, чистая вода активизирует умственный процесс и увеличивает энергетический ресурс организма.

Вода является важнейшей субстанцией, обеспечивающей работу мозга. Качественная питьевая вода является незаменимым для человеческого организма и, в частности, мозга, ресурсом.

Опытным путем ученые выявили, что положительный эффект для мыслительной деятельности от воды достигается благодаря воздействию жидкости на рецепторы человеческого мозга на энергетическом уровне, передает "Мир новостей". При этом специалисты рекомендуют пить воду, соблюдая определенный режим.

Выводы специалисты сделали на основании результатов эксперимента, в котором принимали участие несколько десятков молодых мужчин. Испытуемые ежедневно после завтрака выписали полстакана воды.

Таким образом, чтобы зарядиться энергией на весь день и повысить уровень интеллекта, достаточно выпить всего несколько глотков чистой воды после завтрака.

Как писали Dni.ru, очень полезна для организма и талая вода, которая считается наиболее ценной. Ее секрет – в структуре. Обычная вода в организме должна преобразовываться, а для талой этого не требуется. Попадая в организм, она положительно воздействует на водный обмен, способствует очищению организма и повышению иммунитета.

Кроме того, талая вода придает человеку силы, бодрость и энергию. Люди, пьющие именно талую воду, становятся более здоровыми, у них повышается работоспособность, мозговая активность, растет производительность труда.