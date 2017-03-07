Россиянки чаще получают подарки от женщин

Эксперты провели социологический опрос среди российских женщин и выяснили, как они относятся к покупке подарков на праздники. Оказалось, что представительницы слабого пола гораздо щедрее мужчин и гораздо чаще стремятся порадовать кого-то из близких.

О результатах исследования Dni.ru рассказали представители компании PayPal и Data Insight. Так, опрос показал, что женщины готовы тратиться гораздо больше мужчин в любые праздники. Например, на Новый год подарки покупает 89% представительниц слабого пола, и только 77% – представителей сильного пола.

При этом, даже 8 марта, когда традиционно должны тратить деньги мужчины, женщины вновь оказываются впереди. Так, к этому празднику покупают подарки 64% респонденток и только 53% представителей слабого пола. Что касается 23 февраля, то тут вполне логично, что женщины раскошеливаются чаще (59%), чем мужчины (23%).

Покупая подарки на 8 марта, женщины чаще, чем мужчины, приобретают их онлайн – 25% против 18%. Примечательно, что для других праздников значимой разницы между женщинами и мужчинами по доле покупающих подарки именно в онлайне нет.

Респондентки чаще, чем респонденты, дарят подарки своим детям и внукам (40% против 25%), дальним родственникам (20% против 14%), друзьям и их детям (23% против 18%) и коллегам по работе (16% против 13%). Также женщины намного чаще отвечали, что делали подарки самой себе (30% против 22%) и своим домашним животным (9% против 5%).

Также женщины чаще обращаются к благотворительности в сети. Так, 13% дам практикуют онлайн-переводы и онлайн-платежи в благотворительных целях. Среди мужчин таких оказалось лишь 5%.

Исследование показывает, что россиянки в целом гораздо активнее сильного пола осваивают онлайн-шоппинг. Например, по сравнению с мужчинами, среди женской аудитории больше доля тех, кто использует интернет для оплаты товаров и услуг (72% против 68%), для выбора и сравнения товаров (80% против 75%) и выбора места покупки (72% против 69%). Помимо всего прочего, женщины еще и чаще мужчин предпочитают исключительно российские онлайн-магазины.