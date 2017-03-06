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Общество

Кто стоит за "группами смерти"

Фото: Carlo Allegri/Gettyimages.ru
На днях Следственный комитет по Астраханской области возбудил очередное уголовное дело в отношении администратора так называемых групп смерти Филиппа Будейкина. Однако, несмотря на продолжающееся в отношении него расследование, до сих пор остается неясным, кому могло быть выгодно создание этих сообществ и доведение подростков до самоубийства.
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Согласно данным следствия, Будейкин весной 2016 года под именем Филипп Лис с аккаунта в социальной сети "ВКонтакте" рассылал несовершеннолетней жительнице Астрахани сообщения с призывом к суициду. При этом злоумышленник практически достиг своей цели: девушка собиралась покончить с собой в мае. К счастью, сотрудникам регионального управления ФСБ удалось предотвратить катастрофу. В последний момент они смогли вычислить опасную переписку.

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Однако волна подростковых самоубийств началась еще задолго до случая в Астрахани. Так, в ноябре 2015 года погибла школьница из Уссурийска. Перед этим девушка опубликовала в своем аккаунте в одной из соцсетей селфи на фоне поезда и подписала фотографию словами "ня.пока". История широко разошлась по Сети.

После этого администраторы публиковавшего шок-контент сообщества "ВКонтакте" под названием f57 стали распространять заявления, что погибшая девушка якобы состояла с тайной секте самоубийц, которая курируется создателями паблика. По их словам, на шокирующий поступок школьницу толкнул просмотр видео из этого сообщества.

После такого заявления группа, как это ни странно, стремительно начала набирать количество новых подписчиков. Более того, на просторах "ВКонтакте" появилось множество клонов f57, также разрабатывавших тему суицида и выкладывавших на своих страницах видеозаписи соответствующего содержания.


Главными символами многих из этих сообществ стали киты и бабочки, первые из которых совершают самоубийство выбрасываясь на берег, а вторые живут всего лишь один день. Администраторы публиковали в группах грустные картинки и соответствующие цитаты.

На фоне раскручивания подобной тематики статистика подростковых смертей росла. Следующее трагическое резонансное событие произошло в Рязани, где 12-летняя девочка выпала из окна многоэтажки. После этого были другие города, где зафиксировали гибели подростков: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Везде умершие дети так или иначе были связан с "группами смерти". 

Известно, что модераторы суицидальных сообществ придумали своеобразную "игру" для попавших под их влияние подростков. Они начали присылать им задания, которые молодые люди должны были выполнить. Квесты были самые разные: найти определенный шокирующий контент в сети, навредить себе, пойти на крышу и прочее.

Каждое задание молодые люди получали рано утром. Конечный квест – уход из жизни, который подросток должен был совершить, при этом выложив в соцсети подтверждающий факт суицида фотографию или видеозапись. Для большего антуража каждому участвующему в "игре" подростку присваивался номер. Чтобы все было реалистично, в сообществах размещались репосты со страничек жертв с указанием их "порядковых номеров".

"Игры" продолжались до 15 ноября прошлого года. В тот день рано утром в один из домов в подмосковном Солнечногорске нагрянули оперативники. Они пришли за Филиппом Будейкиным, который проживал там в небольшой квартире со своей матерью.

В ходе расследования выяснилось, что Будейкин по кличке Лис был одним из создателей "групп смерти". По некоторым данным, сообщниками Будейкина были молодые люди под никами Море Китов и Мирон Сетх. Оба пока находятся на свободе.


Что касается Лиса, то он на данный момент проходит обвиняемым по статье "Доведение до самоубийства". По версии следствия, его действия стали причиной суицида 15 подростков. Еще пятерых удалось спасти, в том числе несовершеннолетнюю жительницу Астрахани. Впрочем, некоторые журналисты утверждают, что Лис и его сообщники виновны в более чем 100 случаях гибели подростков, произошедших в 2015-2016 годах.

Кто стоит за "группами смерти"

В настоящее время специальная рабочая группа Следственного комитета занимается выявлением тех, кто мог стоять за администраторами "групп смерти" и курировать их деятельность. Впрочем, у экспертов уже есть некоторые догадки на этот счет. Сейчас известно, что большой поток сообщений на суицидальную тематику был отправлен с аккаунтов, зарегистрированных на Украине. Более того, ранее на заседании Общественной палаты России менеджер по интернет-маркетингу ПАО "Мегафон" Антон Елизаров прямо заявил, что "группы смерти" так или иначе связаны с украинскими националистами. 

Раскручивание суицидальной тематики среди российских подростков может быть выгодно Украине по нескольким причинам, считает политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков. "Украинское общество за последние несколько лет столкнулось с колоссальным падением уровня жизни, в стране очень высокая безработица. Соответственно, подешевела и стоимость рабочей силы, которую можно нанять. В том числе для работы в социальных сетях по генерации суицидального контента в Россию", – рассказал эксперт корреспонденту Dni.Ru.

Вторая причина, отмечает он, разрушение моральных ценностей у многих живущих на Украине людей в результате целенаправленной антироссийской пропаганды и создания образа Москвы как "заклятого врага" украинцев. "Поэтому человеку могут предложить подработать, поучаствовать в распространении определенного контента "на территорию врага", – заявил политолог. Более того, отмечает эксперт, за последние несколько лет на Украине окончательно сформировалась группа людей, в основном среди националистически настроенных граждан, которые готовы участвовать в подобных акциях по "идейным" соображениям.

При этом Марков подчеркнул, что за всеми этими действиями может стоять Служба безопасности Украины (СБУ). Тем более, что о связи местных националистов и украинских силовых ведомств говорили уже давно.

В то же время эксперт заявил, что западные спецслужбы могут быть в курсе генерируемых на Украине "суицидальных атак", однако по каким-то причинам закрывают глаза на всю эту деятельность. "Западные спецслужбы знают об этом, и они вряд ли могут быть в восторге от действий СБУ, но ничего для предотвращения этих преступлений не предпринимают, смотря на это сквозь пальцы", – резюмировал Марков.


Стоит отметить, что ровно 10 лет назад в России появилась так называемая Большая игра, очень похожая на "синих китов". Идея  была такой: Земля подвергалась атаке пришельцев, которые разрушают привычный образ жизни человека. На роли "пришельцев" неизвестные организаторы "игры" назначили представителей стран Средней Азии и республик Северного Кавказа. Участники получали задания: нужно было унизить представителей других наций, заснять все это на видео и выложить в интернет. Очень быстро акты хулиганства начали перерастать в убийства. В итоге состоялось несколько процессов, по которым были осуждены более сотни участников страшной "игры". При этом за все время ее существования на официальном сайте было выложено более 30 тысяч файлов с криминальными эпизодами.

Во всей этой истории необходимо подчеркнуть, что за организацией всего действа стояли лишь четыре человека, трое из которых были инвалидами с детства. Однако наиболее любопытным во всей этой истории оказалась стоимость создания и распространения "игры": по ценам того времени она составила свыше 20 миллионов долларов. Откуда у трех безработных инвалидов завелись столь огромные деньги? Ситуацию, возможно, мог бы прояснить четвертый участник преступной группы, но он успел сбежать за границу. Вполне возможно, что за организацией "Большой игры" и "синих китов" стоят одни и те же люди.

Фото: GLOBAL LOOK press

Что делать родителям

Психологи говорят, что успех преступников из "групп смерти" во многом обусловлен невниманием родителей к своим детям. "Взрослые считают переживания подростков мелкими и незначительными, что вынуждает их искать поддержки на стороне", – полагает возрастной и социальный психолог Тимур Мурсалиев. По его словам, для того чтобы вовлечь человека в какие-либо деструктивные культы, лучше всего подходят те моменты, когда он грустит и находится в депрессии. "Группы смерти" в социальных сетях раскинули широкую сеть, при наличии которой дети без должного внимания родителей сами идут к ним в период острых разочарований", – сказал специалист Dni.ru.

В свою очередь, семейный психолог Петр Дмитриевский отметил, что родители, перед тем как пустить ребенка на просторы глобальной Сети, должны предупредить его обо всех опасностях, которые могут его там подстерегать. "Важным инструментом профилактики является искренний интерес к ребенку. Ему очень важно знать, что его личность, чувства и переживания, оценки, социальные успех и прочее – все это находится в центре внимания его родителей", – заключил эксперт в интервью Dni.ru .

Автор: Иван Поляков6 марта 2017, 18:58

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