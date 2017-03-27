Церковь назвала суррогатное материнство унижением

В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что суррогатное материнство "унижает человеческое достоиноство". По мнению священников, такой способ зачатия ребенка недопустим даже на безвозмездной основе.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что суррогатное материнство является "нравственно сомнительной технологией репродуктивного здоровья". В связи с этим он отметил, что РПЦ не может одобрить подобные действия матерей, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Церковь негативно относится к "заказному" вынашивания ребенка. По мнению представителя РПЦ, суррогатное материнство "противоестественно и морально недопустимо", даже если оно происходит на безвозмездной основе. "Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности", – пояснил Вахтанг Кипшидзе .

Также он отметил, что дети, рожденные суррогатной матерью, ничем не отличаются от всех остальных, однако крестить их можно будет только после покаяния взрослых, решившихся на такой шаг. "Данная позиция связана с тем, что родители, желающие крестить ребенка, не могут не разделять нравственной позиции Церкви, считающей такой способ деторождения морально недопустимым", – заявил представитель РПЦ.

Дорогая, это не любовница, это некоммерческая суррогатная мать https://t.co/ZrHmrteRWA — Yahoools (@YahooolsMariya) 27 марта 2017 г.

При бесплодии жены или мужа и неэффективности лечения супруги должны, по мнению Церкви, "со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание". Вахтанг Кипшидзе предположил, что таким женщинам стоим задуматься об усыновлении ребенка. В то же время он подчеркнул, что искусственное оплодотворение допустимо, если оно производится половыми клетками мужа. Такой подход "не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в контексте супружеских отношений".

Межтем более 50% россиян выступают против предложения запретить суррогатное материнство в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Рамблер/новости". Так, 54% граждан выступают против данного законопроекта, 29% – поддерживают. Затруднились ответить на вопрос 17% респондентов. В опросе приняли участие более 3,4 тыс. человек.

@aifonline думаю, неплохо было бы сделать так, чтобы суррогатная мать автоматически становилась крестной ребенка...�� — Евгения Красавцева (@EKrasavtseva) 27 марта 2017 г.

Напомним, 27 марта 2017 года на рассмотрение в Госдуму поступил законопроект о временном запрете суррогатного материнства в России. По задумке авторов документа, он будет иметь силу до тех пор, пока не будет разработан комплексный подход к институту искусственного оплодотворения, эффективно регулирующего правовые отношения между детьми, родителями и суррогатными матерями.