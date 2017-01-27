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Муфтия удивил запрет на скоростной секс
Помимо скоростных ограничений на акт соития СМК еще и подробно информировали, как нельзя использовать половые органы. По словам Пшихачева, он ни разу не слышал о том, чтобы подобные инициативы разрабатывались муфтиятами.
"Вообще в исламе какие-либо ограничения в этом отношении могут быть лишь тогда, когда при рождении ребенка может возникнуть угроза здоровью или даже жизни матери", – цитирует председателя Международной исламской миссии Life.ru. Он подчеркнул, что, если есть общее правило по исламу, вряд ли кто-то возьмет на себя "такую самодеятельность".
Как стало известно, СМК и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии – это организации, пародирующие деятельность религиозных организаций. Они обнародуют в СМИ издевательские инициативы. Их заявление о скоростном ограничении на сексуальную жизнь мусульман – это ответ на решение Духовного управления мусульман Казахстана запретить суррогатное материнство.
Напомним, по инициативе данных организаций скорость соития предлагалось ограничить, как для автомобилей, а женщинам запретить использование спиралей и "прочих предметов, препятствующих проникновению супруга". Мужчинам же предложили не использоваться возбуждающими средствами.
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