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Общество

Муфтия удивил запрет на скоростной секс

Фото: GLOBAL LOOK press
Председатель Международной исламской миссии Шафиг Пшихачев прокомментировал инициативу внедрения ограничений в сексуальной жизни мусульман. Новость о том, что Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии определили, с какой скоростью допустимо заниматься сексом, вызвала у него недоумение.
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Помимо скоростных ограничений на акт соития СМК еще и подробно информировали, как нельзя использовать половые органы. По словам Пшихачева, он ни разу не слышал о том, чтобы подобные инициативы разрабатывались муфтиятами.

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"Вообще в исламе какие-либо ограничения в этом отношении могут быть лишь тогда, когда при рождении ребенка может возникнуть угроза здоровью или даже жизни матери", – цитирует председателя Международной исламской миссии Life.ru. Он подчеркнул, что, если есть общее правило по исламу, вряд ли кто-то возьмет на себя "такую самодеятельность".

Как стало известно, СМК и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии – это организации, пародирующие деятельность религиозных организаций. Они обнародуют в СМИ издевательские инициативы. Их заявление о скоростном ограничении на сексуальную жизнь мусульман – это ответ на решение Духовного управления мусульман Казахстана запретить суррогатное материнство.

Напомним, по инициативе данных организаций скорость соития предлагалось ограничить, как для автомобилей, а женщинам запретить использование спиралей и "прочих предметов, препятствующих проникновению супруга". Мужчинам же предложили не использоваться возбуждающими средствами.

Автор: Людмила Фоканова27 января 2017, 17:29

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