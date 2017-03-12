Суррогатная мать беременна двойней от Роналду

Известный португальский футболист Криштиану Роналду старается скрывать подробности личной жизни, но иногда даже самые сокровенные тайны становятся достоянием общественности. Близкие спортсмена проговорились, что звезда готовится стать отцом близнецов.

Суррогатная мать, которая вынашивает двойню для Роналду, живет в США. По предварительным данным, женщина, личность которой не раскрывается, должна родить в ближайшее время.

О близнецах проговорился источник The Sun, близкий к семейству футболиста. "Роналду старается скрывать свою частную жизнь, но все-таки рассказал друзьям и родственникам, что близнецы очень скоро родятся", – заявил он. По его словам, спортсмен очень ждет пополнения.

Напомним, у Роналду уже есть шестилетний сын. Примечательно, что его для футболиста также выносила суррогатная мать.

Важно отметить, что недавно футболист стал участником громкого гей-скандала. Виной тому стала неосторожная фраза, произнесенная Роналду во время матча.

После Роналду пришлось долго оправдываться за произошедшее. У многих и до этого возникали сомнения в ориентации футболиста из-за его любви к фотографиям с обнаженными мужчинами.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июл 30 2016 в 2:03 PDT

При этом, как писали Dni.Ru, недавно Роналду объявил о свадьбе. Он собирается жениться на своей возлюбленной, модели Джорджине Родригес. Торжественная церемония запланирована на лето 2018 года.