Суррогатная мать беременна двойней от Роналду
Суррогатная мать, которая вынашивает двойню для Роналду, живет в США. По предварительным данным, женщина, личность которой не раскрывается, должна родить в ближайшее время.
О близнецах проговорился источник The Sun, близкий к семейству футболиста. "Роналду старается скрывать свою частную жизнь, но все-таки рассказал друзьям и родственникам, что близнецы очень скоро родятся", – заявил он. По его словам, спортсмен очень ждет пополнения.
Напомним, у Роналду уже есть шестилетний сын. Примечательно, что его для футболиста также выносила суррогатная мать.
Важно отметить, что недавно футболист стал участником громкого гей-скандала. Виной тому стала неосторожная фраза, произнесенная Роналду во время матча.
После Роналду пришлось долго оправдываться за произошедшее. У многих и до этого возникали сомнения в ориентации футболиста из-за его любви к фотографиям с обнаженными мужчинами.
При этом, как писали Dni.Ru, недавно Роналду объявил о свадьбе. Он собирается жениться на своей возлюбленной, модели Джорджине Родригес. Торжественная церемония запланирована на лето 2018 года.
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