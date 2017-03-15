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Как определить психотип ребенка

Фото: GLOBAL LOOK press/fotototo
Мария Андреева

Мария Андреева блогер

 Бизнес-леди, кандидат экономических наук, предприниматель, владелица салона красоты и мать троих детей.
Кто у вас растет: певец, космонавт, лидер или художник? Для начала необходимо определить тип личности вашего ребенка. Когда малыш растет, можно наблюдать, как со временем меняются его интересы и вместе с ними формируется сама личность. Но интересы у всех детей разные, и, следовательно, личности тоже.
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Очень важно проследить и понять, кем растет ваш ребенок, что его увлекает и как можно направить тот или иной его интерес в нужное русло. Для этого стоит выделить психотипы, а их, как уверяют психологи, пять.

Как и взрослые, каждый ребенок индивидуален. Если один ребенок в 3 года бегло читает  и складывает числа, это не значит, что и другой должен уметь делать то же самое в этом возрасте. Родителям необходимо следить за его поведением: возможно, малыш не выпускает кисточку из рук или поет при каждом удобном случае. А может, он очень активен физически, и в будущем проявит себя как одаренный спортсмен. Определить психотип ребенка, чтобы направить его способности в нужное русло, можно, учитывая следующие характеристики:

Лидер. Первые признаки этого типа выражаются в командном тоне, которым ребенок разговаривает с окружающими. Неважно, сколько ему лет. Некоторых родителей поначалу забавляет, когда маленький командир пытается диктовать условия и заигрывается настолько, что уже не видит разницы между собой и взрослыми. Уже в малом возрасте, когда малыш хорошо строит фразы, он не хуже может "строить" взрослых. Да, в такой семье прирожденный лидер. Как определить это? Легко.

Обычно такие детки легко находят контакт с ровесниками и даже со взрослыми. Можно заметить, что на детской площадке лидеры будут защищать тех, кто младше. Они справедливы и ответственны. Если все вышесказанное как раз описывает ваше чадо – нужно действовать. Нужно объяснить, что такое зло и добро, развить привычку принимать решения самостоятельно. Заинтересовать его точными науками, стараться привить любовь к искусству. Все это расширит его кругозор. И самое главное – родители должны уметь договариваться с таким ребенком.

Интеллектуал. Если папа и мама заметили, что вместо мультиков их ребенок выбирает канал Дискавери, или, открыв рот слушает про планеты, созвездия и галактики, значит, их малыш явно опережает своих сверстников в развитии, тянется за новыми знаниями и хочет исследовать этот мир. Все это характеризует интеллектуалов. Именно для такого человека лучшим подарком будет книга, а еще лучше не одна.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Сейчас продается масса развивающей литературы для детей, выпускаются документальные фильмы. Таким детям будет интересно посетить планетарий, музеи. Если в семье растет интеллектуал, необходимо максимально развивать такого ребенка, отдавая в кружки по интересам. Не стоит забывать и о спорте, как правило, маленьких интеллектуалов эта сторона жизни мало волнует, поэтому их обязательно отдавать именно в командные виды спорта, чтобы там они учились взаимодействовать с другими детьми. И быть бдительными: для этого психотипа характерна вспыльчивость, ведь не всегда идеи такого человека могут быть адекватно восприняты, особенно ровесниками. До ребенка нужно донести, что не все вокруг могут одинаково хорошо разбираться в одном и том же вопросе и нельзя злиться на человека, если он не понимает тебя с первого раза. 

Авантюрист. Это, пожалуй, самый беспокойный тип людей. Если говорить о детях, то они очень увлекающиеся натуры. Их может заинтересовать все что угодно. Они могут рисовать, петь, танцевать, читать книги, что-то мастерить. Помимо этого, понять, что ребенок еще склонен к авантюрам можно, если станет заметно, что он фонтанирует идеями, иногда противоречит сам себе и довольно эмоционален.

Он может утром увлечься одним, а вечером – абсолютно другим. За таким ребенком нужен глаз да глаз. Необходимо следить за его успеваемостью, поощрять увлечения, способности. К сожалению, у многих представителей этого психотипа входит в привычку бросать все начатые дела и ничего не доводить до конца. Бороться с этим бесполезно, но можно корректировать ситуацию, постепенно прививая чувство ответственности.

Архитектор. Его распознать довольно просто. Дети такого психотипа постоянно что-то мастерят, строят и лепят. Огромный плюс таких увлечений в том, что ребенок становится усидчивым, он дисциплинирован и внимателен.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

У таких детей очень хорошо развита фантазия и присутствует желание постоянно заниматься чем-то. И это "что-то" может быть важнее всего остального. Ребенок, грубо говоря, может "забить" на учебу, потому что ему покажется, что гораздо важнее сделать из пластилина Эйфелеву башню или Статую свободы, чем выучить стихотворение или решить уравнение. Родители просто обязаны проконтролировать одаренное дитя, правильно расставить приоритеты.

Неопределившийся. Самый несчастный тип детей. Такой психотип возникает тогда, когда родители навязывали ребенку важные, как им казалось, навыки, увлечения. Зачастую такой ребенок не знает, чего он хочет, не знает, кем хочет стать и чем заниматься. В перспективе он может столкнуться с такой проблемой как неумение принимать решения.

Чтобы избежать неприятностей в будущем, не стоит навязывать ребенку свое мнение, не надо заставлять его заниматься тем, что любят сами родители. Необходимо прислушиваться к своему ребенку, и главное не слушать его, а слышать. Чаще разговаривать с ним и узнавать о его мечтах и желаниях. Он будет доверять папе и маме, ощущать их поддержку и любовь. 

15 марта 2017, 17:20

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