Что будет с Россией после смерти Рокфеллера

После смерти в США американского миллиардера Дэвида Рокфеллера пользователи соцсетей в России не на шутку перепугались. Кто же теперь возглавит мировое теневое правительство и как это отразится на отношениях Москвы и Вашингтона, вопрошают в Сети.

Тиражируемая в последние два десятилетия конспирологическая версия о том, что миром правит некое теневое правительство, сегодня стала актуальна как никогда. Еще бы, в Штатах ушел из жизни глава дома Рокфеллеров – 101-летний миллиардер Дэвид Рокфеллер.

Многие пользователи соцсетей в России почему-то посчитали, что теперь мировое правительство возглавят его давние противники Ротшильды, а это, якобы, несет угрозу для России.

По версии конспирологов и сторонников различных теорий заговоров, мир после Второй мировой войны управляется глубоко законспирированным теневым правительством. Ему приписывают разные названия – Бильдербергский клуб, Комитет 300, Богемский клуб и Сионистское оккупационное правительство.

Дэвид Рокфеллер скончался.

Ротшильды становятся главными управленцами мира. — Дмитрий Сергеев (@staford_rsv) 20 марта 2017 г.

На тему тайного правления миром снимали документальные и художественные фильмы, но получить достоверные сведения о существовании такой организации до сих пор никому не удалось. Может, потому что ее на самом деле нет, а, может, из-за настолько глубокой конспирации в век высоких технологий никому не удалось пробраться в ее сердце с обычным смартфоном в кармане.

Рокфеллер умер. Начинается! Ротшильды нападут на ослабившихся рептилоидов. Опять жизнь в России станет тяжелее, да что ж ты будешь делать! — Сталингулаг (@StalinGulag) 20 марта 2017 г.

Американский банкир Дэвид Рокфеллер умер на 102-м году жизни утром в понедельник, 20 марта. Он родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке и был внуком первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера. В 1936 году окончил Гарвардский университет, учился в Лондонской школе экономики и политических наук. В 1940 году защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. В 1942-м Дэвид Рокфеллер поступил рядовым на военную службу, дослужился до звания капитана.

Посмотрел свое генеалогическое древо на двадцать поколений назад. Не нашел никого с фамилией #рокфеллер или близко к тому�� пошел спать�� — Vital (@vitalpolovin) 20 марта 2017 г.

В конце 2016 года Рокфеллеру была проведена седьмая успешная операция по пересадке сердца. Первое сердце было пересажено миллиардеру в 1976 году после того, как он попал в автомобильную аварию.

Надо же... Умер Рокфеллер со своим новым седьмым сердцем в свой сто первый год... #Рокфеллер — Виктор Маклауд © (@ViktorMaclaud) 20 марта 2017 г.

За свою долгую жизнь Дэвид Рокфеллер встречался с Никитой Хрущевым, Алексеем Косыгиным, Фиделем Кастро, Анваром Садатом, Дэн Сяопином.