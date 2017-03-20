Что будет с Россией после смерти Рокфеллера
Тиражируемая в последние два десятилетия конспирологическая версия о том, что миром правит некое теневое правительство, сегодня стала актуальна как никогда. Еще бы, в Штатах ушел из жизни глава дома Рокфеллеров – 101-летний миллиардер Дэвид Рокфеллер.
Многие пользователи соцсетей в России почему-то посчитали, что теперь мировое правительство возглавят его давние противники Ротшильды, а это, якобы, несет угрозу для России.
По версии конспирологов и сторонников различных теорий заговоров, мир после Второй мировой войны управляется глубоко законспирированным теневым правительством. Ему приписывают разные названия – Бильдербергский клуб, Комитет 300, Богемский клуб и Сионистское оккупационное правительство.
Дэвид Рокфеллер скончался.— Дмитрий Сергеев (@staford_rsv) 20 марта 2017 г.
Ротшильды становятся главными управленцами мира.
На тему тайного правления миром снимали документальные и художественные фильмы, но получить достоверные сведения о существовании такой организации до сих пор никому не удалось. Может, потому что ее на самом деле нет, а, может, из-за настолько глубокой конспирации в век высоких технологий никому не удалось пробраться в ее сердце с обычным смартфоном в кармане.
Рокфеллер умер. Начинается! Ротшильды нападут на ослабившихся рептилоидов. Опять жизнь в России станет тяжелее, да что ж ты будешь делать!— Сталингулаг (@StalinGulag) 20 марта 2017 г.
Американский банкир Дэвид Рокфеллер умер на 102-м году жизни утром в понедельник, 20 марта. Он родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке и был внуком первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера. В 1936 году окончил Гарвардский университет, учился в Лондонской школе экономики и политических наук. В 1940 году защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. В 1942-м Дэвид Рокфеллер поступил рядовым на военную службу, дослужился до звания капитана.
Посмотрел свое генеалогическое древо на двадцать поколений назад. Не нашел никого с фамилией #рокфеллер или близко к тому�� пошел спать��— Vital (@vitalpolovin) 20 марта 2017 г.
В конце 2016 года Рокфеллеру была проведена седьмая успешная операция по пересадке сердца. Первое сердце было пересажено миллиардеру в 1976 году после того, как он попал в автомобильную аварию.
Надо же... Умер Рокфеллер со своим новым седьмым сердцем в свой сто первый год... #Рокфеллер— Виктор Маклауд © (@ViktorMaclaud) 20 марта 2017 г.
На день Счастья, символично #Рокфеллер— Резидент Кремля (@KremlinResident) 20 марта 2017 г.
За свою долгую жизнь Дэвид Рокфеллер встречался с Никитой Хрущевым, Алексеем Косыгиным, Фиделем Кастро, Анваром Садатом, Дэн Сяопином.
Дьявол, которому пересадили 6 сердец, готов уничтожить Россию https://t.co/lWeWm0JNHJ #Рокфеллер #дьявол— Andrey Egorov (@andegorov) 20 сентября 2016 г.
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