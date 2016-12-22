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Что на самом деле значат результаты рейтинга Forbes

Фото: GLOBAL LOOK press\ Sergi Reboredo
Наталия Закхайм

Наталия Закхайм блогер

 Совладелец ГК "ЛИК ПРО", руководитель Лаборатории информационного консалтинга, аналитик рынка недвижимости, эксперт по личным финансам. Автор книги "Тайна Денег" о пошаговом инвестировании в жилую недвижимость. Самая богатая ученица Роберта Кийосаки в России по версии издательства "Эксмо".
На прошлой неделе журнал Forbes опубликовал ставший традиционным рейтинг самых влиятельных людей планеты, первое место в котором занял действующий президент Российской Федерации Владимир Путин. Изменит ли это что-нибудь на практике, для каждого из нас?
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Forbes – американский финансово-экономический журнал, основанный в 1917-м году Берти Чарлзом Форбсом. Сейчас издание управляется его внуком. С самого начала своего существования журнал производил так называемую популяризацию успешности – рассказывал о видимых причинах успехов и неудач сильных мира сего. Это были слухи, скандалы, сплетни, подкреплённые экономическими выкладками и домыслами. Для усиления интереса читателей, был составлен рейтинг богатейших людей планеты.  Со временем этот "список Форбс" стал визитной карточкой журнала, так же как книга рекордов Гиннеса для пивной компании Гиннес.

При этом в список никогда не попадали такие семьи как Барух, Кун, Шифф, Лейба и другие, оказывавшие колоссальное влияние на события в мире, находясь в тени. Они не давали согласия на публикацию информации о своих капиталах, да и посчитать эти капиталы было практически невозможно. При этом производилось "соревнование" между "легальными богачами", Ротшильдами и Рокфеллерами. В список всегда стремились попасть те, кто разбогател недавно, чтобы заявить о себе миру. Проще говоря, исторически Forbes – это развлечение для менеджеров среднего звена и новичков-бизнесменов, которые хотят крикнуть на весь мир о том, что они – самые богатые.

Рейтинг Форбс, конечно же, не является объективным. Влиятельность или богатство той или иной персоны журнал оценивает исходя из своих внутренних, одному ему известных критериев. Однако, общую тенденцию значимости по рейтингу отследить можно.

Итак, что мы видим в текущем рейтинге? Первые четыре позиции занимают главы государств: Россия, Америка, Германия и Китай. Нам, россиянам, конечно, приятно видеть Россию в топе рейтинга. Европа и Америка с удовольствием видели бы в России только "сырьевой придаток", но у нас свое мнение поэтому поводу. Отрадно видеть, что влияние России на мировую политику восстановилась до лидирующих позиций – это должно быть выгодно для страны, правда, если говорить об экономической составляющей этого лидерства, нам есть над чем работать. В рамках макроэкономики лидирующие позиции вроде бы уже есть, а вот с выгодой пока не очень.

Пожалуй, гораздо важнее обратить внимание на то, что происходит после первых четырёх позиций.  Куда делись лидеры остальных стран? На пятом месте мы видим не очередного президента или главу правительства, а Папу Римского Франциска. Обратите внимание, это единственный религиозный лидер в первой двадцатке, и он представляет только одну христианскую конфессию. В свете нарастающего конфликта между исламом и христианством, хочется спросить: где же хоть один исламский духовный лидер? Их нет в топе, потому что это не выгодно американскому изданию и не отражает реального положения дел, в котором важны не убеждения, а экономические показатели. По сути, пятое место, отданное римской католической церкви – не более чем дань вежливости. Все это говорит о продолжающемся падении влияния религии на мировое устройство.

Сразу за Франциском мы видим представителей международного бизнеса и скорее всего здесь дело не в объеме капитала, а в охвате аудитории.

Сегодня, говоря о влиятельности, мы подразумеваем не только влияние среди групп которые принимают решения, а еще и влияние на широкие массы населения. Логично, что в рейтинге мы видим именно тех людей, которые влияют на мнение миллиардов. Представители крупных Интернет-компаний занимают очень высокие места рейтинга. Это все – результаты глобализации.

Казалось бы, каким образом Microsoft, Apple, Google и Facebook способны влиять на сознание людей планеты Земля? Конечно, у них транснациональная аудитория, но само влияние пока касается только предпочтений бытового и технического характера. Подстройка под спрос, а зачастую и его искусственное создание.

Возможно ли, что не за горами время, когда углублённое понимание психологии и предпочтений покупателей позволит расширить границы влияния? И начнут ли крупные интернет-корпорации действительно влиять на мировоззрение и формирование мнений? Глядя на сегодняшний рейтинг Forbes, нам следовало бы задуматься: возможно, не за горами время, когда главы государств вообще уйдут из рейтинга самых влиятельных людей мира?

22 декабря 2016, 16:50

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