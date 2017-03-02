Москвичка в шоке от плохого секса с незнакомцем

Жительница Москвы, обратившаяся в полицию после некачественного секса с незнакомцем, рассказала подробности происшествия. По словам девушки, она до сих пор не может отойти от случившегося.

По словам 30-летней Валентины, мужчина сам предложил ее подвезти и она согласилась, передает Life.ru. "Я посмотрела на него – нормальный мужик, лет 45", – рассказала девушка.

Когда же доверчивая Валентина села в машину к "злоумышленнику", он предложил ей заняться сексом. Девушка уверена, что незнакомец просто грязно воспользовался тем, что она была пьяна. "Он предложил меня подвезти, а сам отвез в какие-то кусты", – вспоминает она.

Интим москвичке совсем не понравился и она выскочила из машины. По словам Валентины, из-за нетрадиционного сексуального контакта у нее "хлестала кровища" и она вызвала скорую.

Осмотревшие девушку медики предложили обратиться в полицию. В отделении Валентина заявила, что занялась сексом добровольно и отказалась писать заявление.

По признанию девушки, в настоящее время она старается просто забыть о неприятном инциденте. "Сейчас я отхожу от произошедшего, мне тяжело", – отметила она.

Валентина уверена, что даже если бы она заявила на любовника в полицию, вряд ли его могли бы найти. "Мне вспоминать об этом не хочется. Так что пусть будет на свободе", – заключила она.



