Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей

Девушка отдала все семейные драгоценности на сумму в полтора миллиона рублей за снятие порчи. Аферистка провела обряд с помощью молитв и куриного яйца.

Инцидент произошел 24 февраля на Сумской улице на юге Москвы, сообщает Life.ru. Когда 17-летняя Анастасия направлялась к репетитору, к ней подошла незнакомка и попросила проводить к станции метро "Южная". "Я указала дорогу женщине, после чего незнакомка решила тоже помочь мне. Женщина представилась Еленой и сказала, что на моей семье лежит страшная порча, которую нужно немедленно снять", – заявила потерпевшая.

Чтобы завоевать доверие, Елена показала девушке "магический" фокус. "Она дала мне монетку и сказала, что она сейчас станет белой в моих ладонях. Я взяла монету, и через несколько секунд она побелела", – вспомнила Анастасия.

Для проведения обряда колдунья потребовала принести из дома все украшения и куриное яйцо, не рассказывая ничего родителям. Как выяснилось позднее, драгоценности требовалось "освятить в церкви", чтобы окончательно снять порчу.

Когда Анастасия вернулась с украшениями, колдунья была в компании еще одной женщины. Помолившись, мошенницы забрали драгоценности и якобы отправились в церковь.

"Елена мне еще ответила на SMS и сказала, что она в церкви с моими украшениями и яйцом, чтобы провести обряд. Но после SMS она просто пропала и не выходит на связь", – рассказала Анастасия. Что ее обманули, девушка поняла лишь спустя несколько часов после инцидента. Отец потерпевшей обратился в полицию, стражи порядка разыскивают правонарушителей.

Напомним, 13 февраля 12-летняя девочка также отдала цыганке 16 тысяч рублей и украшения, общая стоимость которых составляет примерно миллион рублей. Так школьница расплатилась с мошенницей за наведение порчи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.