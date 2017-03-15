Губернаторы сами будут решать судьбу сельских поселений

Губернаторам предоставят право самим решать судьбу неперспективных сельских поселений. Госдума приняла соответствующие поправки в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в России".

Во втором чтении законопроекта были внесены поправки, направленные на создание большего количества городских округов в границах муниципальных районов. Более гибко определено понятие городского округа, который характеризуется как "одно или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями".

После окончательного утверждения поправок территория субъектов России будет разграничиваться между поселениями и городскими округами, а городские округа войдут в состав муниципальных районов.

Формирование большего количества городских округов позволит повысить управляемость территорий, консолидировать активы ЖКХ, обеспечить единую градостроительную политику и единую систему построения социальной и транспортной инфраструктуры.

Также уточняется процедура установления территории и границ городского округа. Изменение границ городских округов, влекущее отнесение территорий населенных пунктов, входящих в состав городского округа, к территориям поселений соответствующих муниципальных районов, происходит при голосовании через представительные органы.

Представившая на рассмотрение коллег поправки к закону первый зампредседателя комитета Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что нововведения предполагают наделение полномочиями губернаторов и депутатов всех уровней – от сельского населения до городского округа, районных центров – самим принимать решение, что будет с неперспективными поселениями.

"Только губернатор вместе с избранными народом депутатами принимают решение и берут ответственность за то, что делать с этим поселением: объединять, делать это поселение самодостаточным, подтягивать туда федеральные программы".

Гусева отметила, что фракция "Единая Россия" понимает: жители хотят улучшения качества жизни. "Жители хотят, чтобы в поселении был газ, школа, детский сад, дороги, которые сегодня есть не всегда. И поэтому бюджет поселения, не являясь самодостаточным, главную задачу – качество жизни – не всегда может выполнить", – констатировала парламентарий.

В рамках второго чтения депутаты, в частности, поддержали норму, которая позволит сохранять на территории городского округа не только сельские населенные пункты (как позволяет действующая редакция), но и городские населенные пункты.