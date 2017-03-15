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Общество

Губернаторы сами будут решать судьбу сельских поселений

Фото: GLOBAL LOOK press
Губернаторам предоставят право самим решать судьбу неперспективных сельских поселений. Госдума приняла соответствующие поправки в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в России".
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Во втором чтении законопроекта были внесены поправки, направленные на создание большего количества городских округов в границах муниципальных районов. Более гибко определено понятие городского округа, который характеризуется как "одно или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями".

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После окончательного утверждения поправок территория субъектов России будет разграничиваться между поселениями и городскими округами, а городские округа войдут в состав муниципальных районов.

Формирование большего количества городских округов позволит повысить управляемость территорий, консолидировать активы ЖКХ, обеспечить единую градостроительную политику и единую систему построения социальной и транспортной инфраструктуры.

Также уточняется процедура установления территории и границ городского округа. Изменение границ городских округов, влекущее отнесение территорий населенных пунктов, входящих в состав городского округа, к территориям поселений соответствующих муниципальных районов, происходит при голосовании через представительные органы.

Представившая на рассмотрение коллег поправки к закону первый зампредседателя комитета Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что нововведения предполагают наделение полномочиями губернаторов и депутатов всех уровней – от сельского населения до городского округа, районных центров – самим принимать решение, что будет с неперспективными поселениями.

"Только губернатор вместе с избранными народом депутатами принимают решение и берут ответственность за то, что делать с этим поселением: объединять, делать это поселение самодостаточным, подтягивать туда федеральные программы".

Гусева отметила, что фракция "Единая Россия" понимает: жители хотят улучшения качества жизни. "Жители хотят, чтобы в поселении был газ, школа, детский сад, дороги, которые сегодня есть не всегда. И поэтому бюджет поселения, не являясь самодостаточным, главную задачу – качество жизни – не всегда может выполнить", – констатировала парламентарий.

В рамках второго чтения депутаты, в частности, поддержали норму, которая позволит сохранять на территории городского округа не только сельские населенные пункты (как позволяет действующая редакция), но и городские населенные пункты.

Автор: Александр Комаров15 марта 2017, 13:59

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