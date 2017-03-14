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Экономика

Ткачев попросил 250 миллиардов для аграриев

Фото: er.ru
Агропромышленный комплекс России завершил 2016 год с рекордными показателями. В частности, страна вновь стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Однако, чтобы поддержать отрасль на том же уровне, необходимо дополнительное финансирование. Проблемы развития сельского хозяйства и выполнение проекта "ЕР" "Российское село" обсуждали на выездном заседании думской фракции "Единой России".

Продолжение: "ЕР" начинает интернет-экспансию
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Успех уборочной кампании и рост числа реализованных инвестпроектов зависит от дополнительного финансирования, заявил член Высшего совета партии, глава Минсельхоза Александр Ткачев. По его подсчетам, размер господдержки отрасли необходимо увеличить на 36 миллиардов рублей – до 250 миллиардов.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Министр отметил, что дополнительная поддержка требуется четырем направлениям. В частности, 9 миллиардов рублей необходимы на льготное краткосрочное кредитование, по 10 миллиардов – на льготное инвестиционное кредитование и единую субсидию, еще 7 миллиардов рублей – на докапитализацию "Росагролизинга".

Глава ведомства также напомнил, что единая субсидия консолидировала некоторые меры поддержки, это повышает эффективность использования бюджетных средств. В то же время, ее финансирование в текущем году снижено.

"Дефицит средств в проекте бюджета на 2017 год не позволил учесть дополнительную потребность в средствах на закладку садов для сохранения набранных темпов. В единую субсидию погружена грантовая поддержка фермеров и сельхозкооперации. Эти меры поддержки тоже пользуются повышенным спросом в регионах", – подчеркнул Ткачев.

Фото: er.ru

Министр сообщил, что в очереди на получение грантов стоят около 7 тысяч фермерских хозяйств и сотни кооперативов. Дополнительная потребность на гранты малым формам хозяйствования составляет 12,5 миллиарда рублей. Пока на гранты предусмотрено направить 8 миллиардов рублей из федерального бюджета – это более 20% единой субсидии.

В поддержке нуждаются и банки, кредитующие АПК, считает министр. По словам Ткачева, Минсельхоз обсуждает возможность снижения требования к их уставному капиталу. Глава ведомства напомнил, что сейчас в системе льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% могут участвовать банки с уставным капиталом не менее 20 миллиардов рублей. Эту сумму предлагается снизить до 10 миллиардов.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон поинтересовался у министра, как его ведомство планирует поддерживать развитие культуры и спорта на селе. Глава Минсельхоза признал, что средств на это сейчас выделено ничтожно мало – около 200 миллионов рублей. А для полноценного развития культурной сферы необходимо как минимум еще 2 миллиарда.

Фото: er.ru

"Поэтому первична экономика. Хотя мы не должны забывать о культуре и спорте, которые важны. Просто дом культуры в чистом поле никому не нужен. Людям нужны, например, дороги и другие вещи.  А это перечень на 100 миллиардов рублей", – подытожил министр.

О необходимости развития социальной сферы напомнил собравшимся первый замруководителя фракции "Единой России" Николай Панков. "Для нас важно видеть, как развиваются программа социального развития сельских территорий, программы животноводства, растениеводства, которые обеспечивают нашу продовольственную и государственную безопасность", – подчеркнул Панков. Парламентарий уверен, что задача доступности качественной сельскохозяйственной продукции, которую перед аграриями поставил президент Владимир Путин, будет выполнена.

Необходимо сделать все возможное, чтобы темпы роста в российской сельскохозяйственной отрасли не снижались, согласился руководитель фракции "ЕР" в Госдуме Владимир Васильев. Депутат подчеркнул, что в прошлом году отечественный аграрный сектор показал очень достойные результаты. "Рост производства составил 4,8%. И сегодня нам необходимо сделать все, чтобы этот темп не снижался, чтобы и в ходе посевной кампании, и в ходе уборки урожая мы получили результаты, которые так необходимы нашей стране", – заключил Васильев.

Вячеслав Володин, фото er.ru

Подводя итоги заседания, председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что подобные обсуждения пройдут и в регионах, где парламентарии смогут поднять волнующие их проблемы на встречах с представителями местных ведомств, отвечающих за АПК. Спикер нижней палаты согласился, что поддерживать сельскохозяйственный сектор необходимо, чтобы поддержать рекордные темпы его развития. В то же время, большое значение имеет прозрачность в вопросе распределения тех, пусть и небольших, финансов, которые выделены на отрасль сегодня. Вячеслав Володин напомнил, что справедливость – краеугольный камень программы "Единой России".

Автор: Федор Лопырев14 марта 2017, 16:53
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Госдума седьмого созыва

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