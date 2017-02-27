Двойник Алины Кабаевой: Папа не выдержал и ушел

Молодая гимнастка Юлия Востругина, которая удивительным образом похожа на Алину Кабаеву, рассказала о тяжелом пути к успеху. Оказывается, отец оставил юное дарование из-за трудностей, связанных со спортом.

Спортсменку Юлию Востругину часто спрашивают, не является ли она родственницей известной гимнастки Алины Кабаевой. Удивительное сходство стало толчком к развитию юного дарования: сегодня она ведет собственный блог и обучает детей азам гимнастики.

Тем не менее, достичь такого успеха Востругиной удалось не сразу. Так, у нее была мечта попасть в национальную команду и выступить перед тренером Ириной Винер, но из этого ничего не вышло. "Все очень хорошо, но мы тебя взять не можем", – такой был вердикт", – рассказала спортсменка.

Публикация от Юлия Востругина (@juliavostrugina) Фев 18 2017 в 2:03 PST

По ее словам, сложности, связанные со гимнастикой, повлияли и на ее семью. "Ради спортивной карьеры мы с семьей пошли на многое: переезжали из города в город, тратили кучу денег. Папа не выдержал и ушел от нас с мамой", – цитирует Востругину "Стархит".

Публикация от Юлия Востругина (@juliavostrugina) Фев 6 2017 в 6:47 PST

Теперь же на блог юной спортсменки подписаны 20 тысяч человек. "Моя цель – научить малышей и помочь им совершить первые шаги в спорте. Я, как Алиночка, стану делать добрые дела безвозмездно!" – рассказала двойник Кабаевой.