Почему ЕСПЧ принимает политизированные решения

Россия ежегодно тратит миллионы евро на содержание Европейского суда по правам человека и выплаты по решениям этого судебного органа. Между тем суд регулярно выносит вердикты по искам российских оппозиционеров, при этом закрывая глаза на нарушения прав человека в Донбассе.

Центр актуальной политики презентовал доклад "ЕСПЧ: от института правосудия к инструменту политического давления", в котором говорится о все большей политизированности и ангажированности решений суда. Авторы документа напоминают, что в российском бюджете заложено 600 миллионов рублей на выполнение решений ЕСПЧ и обеспечение его деятельности. Однако, многие решения ЕСПЧ, принятые за последние годы, заставляют серьезно задуматься: насколько политизированными являются эти решения и почему деятельность суда на российском направлении вызывает ажиотаж в западных СМИ.

Европейский суд по правам человека все чаще упоминается в российской прессе и мировых СМИ в контексте России. К решениям ЕСПЧ Россия относится со вниманием, как и к деятельности всех международных организаций, в которые она входит, исправно выполняя свои обязательства, в том числе финансовые, напоминает директор Центра актуальной политики Андрей Татаринов. "В то же время, делегация России в ПАСЕ лишена слова. Мы не имеем голоса на площадке той структуры, которая курирует деятельность ЕСПЧ", – говорит политолог.

"ЕСПЧ в отношении России действует ангажировано и политически мотивированно. Деятельность органов Совета Европы на российском направлении фактически является барометром напряженности в международных отношениях".

Показательным является и то, что жители Донбасса стараясь защитить свое имущество и что самое главное – право на жизнь, подали в ЕСПЧ 840 исков. Решений по ним нет никаких, напоминает Татаринов. При этом иски подаются корректно, с соблюдением всех необходимых процедур. В тоже время российский оппозиционер Навальный выиграл уже семь исков против России и ЕСПЧ постановил выплатить ему компенсацию в размере 63 600 евро, в то время, как этом обычная сумма компенсаций по таким делам не превышает 5 000 евро.

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич уверен, что резкий рост доли решений, принятых ЕСПЧ против России с развитием кризиса в отношениях между Москвой и Брюсселем есть прямое свидетельство политизации деятельности суда в Страсбурге.

ЕСПЧ не ответил ни на одну из 840 жалоб жителей Донбасса на Киев#ЕСПЧhttps://t.co/VaQuDI4bSt pic.twitter.com/JMOBpzyyC3 — RuNews24.ru Новости (@runews24ru) 7 февраля 2017 г.

Другой специалист по конституционному праву, юрист-международник Софоклис Я. Софокли полагает, что в последние годы Европейский суд по правам человека отошел от своих основополагающих норм и принципов, и перешел на ряд явно недружественных и вызывающе необъективных решений и поступков по отношению к России.

"Решения ЕСПЧ стали неприкрыто ангажированными, необъективными и провокационно политизированными".

Руководитель проекта "Новая жизнь" фонда "Гражданская инициатива" Елена Еракина отмечает, что для жителей юго-востока Украины, в течение трех лет испытавших на себе все тягости войны, ЕСПЧ являлся последней надеждой в поиске справедливости и защиты их прав. Еракина не понаслышке знает о проблемах Донбасса – она занимается юридической помощью пострадавшим в вооруженном конфликте на Юго-Востоке Украины.

"За три года гражданского конфликта на Украине ЕСПЧ не предпринял никаких мер для прекращения массовых нарушений прав обратившихся к нему граждан".

Европейский суд по правам человека был основан в 1959 году для обеспечения исполнения странами-членами Совета Европы положений Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. На момент подписания Конвенции и основания ЕСПЧ в Совет Европы входило десять стран Западной Европы: Великобритания, Франция, Ирландия, Австрия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Люксембург и Бельгия. Идеология и направленность деятельности ЕСПЧ отражала ценности, присущие государствам-основателям.





С расширением Совета Европы появилась целая категория государств, которые были вынуждены, с одной стороны, подчиняться решениям ЕСПЧ, а с другой, не разделяли ценностные характеристики его основателей и не располагали возможностью эффективно воздействовать на его функционирование.