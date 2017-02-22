Защитникам приготовили в подарок консервированные носки

Ограниченная серия мужских носков в подарочной упаковке поступила в преддверии 23 февраля в продажу в Белоруссии. Производители гарантируют, что ноги одаренных этими изделиями защитников останутся сухими.

Оригинальный подарок приготовил воинам Брестский чулочный комбинат. Это серия мужских носков в подарочной упаковке, представляющей собой консервную банку. В партии – три тысячи банок, содержимое которых отличается только размером. Все носки черного цвета, состав – 73% хлопка, 25% полиэстера и 2% – эластана.

"Дарить носки на 23 Февраля банально? Нет. Теперь дождь, снег, ураганный ветер не страшны – пятки любимого мужчины останутся сухими надолго", – заверили на предприятии агентство БелТА. На вопрос, готовится ли похожая по оригинальности серия к празднику 8 марта, производители отвечать не пожелали, передает Sputnik Беларусь.

23 февраля в Белоруссии, как и в России, отмечается День защитника Отечества. Праздник имеет статус государственного.

Консервированные носки – не единственный сюрприз, который ждет белорусских мужчин в день праздника. Как сообщается, в честь 23 февраля мужчины смогут бесплатно посетить Минский зоопарк – надо будет лишь предъявить военный билет. Свободный доступ для представителей мужского пола будет предоставлен также в экзотариум – на выставки "Аквариум" и "Удивительный мир террариума".