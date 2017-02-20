Зачем Лукашенко укрылся в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внезапно уехал из страны и ближайшую неделю проведет в Сочи. Глава государства покинул Минск в то время, как там проходят массовые акции против "закона о тунеядцах".

Документ, требующий заплатить более 200 долларов в государственную казну всем гражданам Белоруссии, кто не работает более полугода, вызвал бурю критики в стране. В пятницу, 17 февраля, в центре Минска прошла массовая акция протеста возмущенных жителей республики, которые не считают себя тунеядцами и дармоедами. Между тем сегодня, 20 февраля, последний день, когда белорусы, подпадающие под действие этого закона, должны заплатить налог.

Возмущение граждан связано с тем, что рабочих мест в Белоруссии не хватает, а власти тем временем говорят по телевидению о том, что для жизни в развитой стране необходимо делиться с государством. Пока требуемый налог уплатили лишь 40 тысяч человек, но президент Лукашенко пообещал найти в республике 400 тысяч, как он выразился, дармоедов, то есть в десять раз больше.

На фоне такой неспокойной обстановки, а кроме того, и непростой ситуации в российско-белорусских отношениях, пресс-служба президента распространила информацию о том, что Александр Лукашенко на неделю уезжает в Сочи. Причем в сообщении не говорится, с какой целью глава государства летит на российский курорт.

Конечно, можно предположить, что в Сочи Лукашенко встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Тем более, что там два президента неоднократно общались и вместе отдыхали, но на этот раз пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и его белорусского коллеги в ближайшие дни в Сочи не запланирована.

"Насколько нам известно, Александр Григорьевич находится в Сочи, это частная поездка. На ближайшие дни, пока насколько мы понимаем, графики глав государств – они переполнены, но у Путина, по крайней мере, встречи такой не значится", – разъяснил Песков и добавил, что работа по согласованию сроков проведения Высшего госсовета Россия-Белоруссия по-прежнему продолжается.

Также пресс-секретарь сообщил, что на этой неделе в графике Владимира Путина не запланированы поездки в Сочи.