День святого Валентина в Москве под угрозой срыва

В День святого Валентина ветер и снегопад могут испортить романтические планы влюбленных. Метеорологи предупредили жителей мегаполиса об опасных погодных условиях в столичном регионе.

Запуск в столице китайских фонариков в форме сердца и другие праздничные мероприятия под открытым небом придется отложить до лучших времен и более благоприятной погоды. Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 14 февраля из-за метели и сильного ветра. "Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в понедельник, 13 февраля, в столице дует северо-западный ветер. Во второй половине дня ожидается снег. Максимальная температура воздуха в Москве – -5...-3, по области – -8...-3.

Ранее Главное управление МЧС России по Московской области предупредило о приближающихся метели и сильном ветре. По данным спасателей, с 09:00 до 21:00 мск 14 февраля погода в Подмосковье ухудшится, в частности пойдет сильный снег. Ожидается усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду.

Когда погода резко меняется, больше других страдают люди с хроническими недугами. Как писали Dni.Ru, у тех, кто страдает от заболеваний легких, сочетание мороза и холодного ветра могут спровоцировать бронхоспазм – сужение бронхов. Врачи рекомендуют им прикрывать лицо шарфом и дышать только через него, причем исключительно носом.