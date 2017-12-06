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Общество

Доказано преимущество женщин перед мужчинами

Фото: GLOBAL LOOK press/Oliver Gutfleisch
Специалисты из Университета Ватерлоо (Канада) выяснили, что тело представительницы прекрасного пола умеет перерабатывать кислород быстрее мужского. Такая способность позволяет снижать нагрузку на клетки организма.
прочитано 632 раза

Это преимущество является важным показателем приспособленности к аэробным нагрузкам. Результаты анализа поглощения кислорода и экстракции его в мышцах у мужчин и женщин показали, что последние превосходили представителей сильного пола примерно на 30% в показателях переработки телом кислорода.

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Эксперимент проводился во время занятий на беговой дорожке, сообщает Eurekalert. "Наше исследование ставит под сомнение распространенное мнение о том, что мужские тела от природы более атлетичны, чем женские. Полученные данные могут изменить подходы к оценке потенциала и спортивной подготовки", – считает ведущий автор исследования Томас Белтраме.

Ранее психологи из Питтсбургского университета (США) выяснили причину мужского пьянства. Оказалось, что общество, даже если осуждает употребление алкоголя, поощряет любовь представителей сильного пола к выпивке.

Выяснилось, что алкоголь позволяет мужчинам выпустить эмоции, которые, как считает общество, неприлично проявлять сильному полу в трезвом состоянии. Вместе с тем ученые признали, что женщины тоже выпивают. Однако женские компании на отдыхе бывают трезвыми чаще, ведь представительницы прекрасного пола могут без осуждения проявлять свои эмоции.

Автор: Людмила Фоканова6 декабря 2017, 13:55

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