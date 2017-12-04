Россиянам вернут деньги за задержку рейсов

Россияне смогут вернуть деньги за билет, если рейс задержан по вине авиакомпании. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Задержка вылета более чем на три часа станет основанием для возврата денег пассажирам. Законопроект, уточняющий ответственность перевозчиков, будет внесен в нижнюю палату парламента на этой неделе, сообщил журналистам его автор, член фракции "Справедливая Россия" Игорь Ананских.

"Планируем внести законопроект на этой неделе. Смысл его очень простой: если по вине авиакомпании рейс задерживается на три и более часов, по желанию пассажира она будет обязана выплатить ему прямо в аэропорту полную стоимость этого билета", – цитируют депутата "Известия".

При возврате средств не будет учитываться тариф – возвратный или невозвратный билет. В то же время обратиться за возмещением пассажиры смогут только в том случае, если рейс задержан по вине перевозчика. "Это сделано для удобства пассажира. Мы должны дать ему право выбора, если авиакомпания не выполняет свои условия", – уточнил парламентарий. На отмену вылета из-за погодных условий мера не распространяется.

«Аэрофлот» из-за неблагоприятных погодных условий отменил 60 рейсов, а также перенес вылет еще 35, которые должны прибыть и вылететь из аэропорта Шереметьево 4 декабря, #Аэрофлот #Россия #Москва pic.twitter.com/Nz47ynyyJW — Dratute.ru ;D (@Dratute) 4 декабря 2017 г.

Тем временем именно непогода стала причиной задержек в столичном аэропорту Шереметьево 4 декабря. Отменены 60 рейсов, вылет 35 перенесен. В компании "Аэрофлот" пообещали обеспечить всем необходимым прибывших на регистрацию пассажиров. Изменения в расписании коснулись таких направлений, как Архангельск, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Берлин, Венеция, Рим, Варшава, Хельсинки, Ереван. По данным метеорологов, непогода в столичном регионе продержится до позднего вечера.