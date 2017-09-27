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Экономика

Глава Росавиации отчитался в Думе по "ВИМ-Авиа"

Александр Нерадько. Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Собственник компании "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев не отвечает на звонки и, возможно, уже покинул Россию. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме. Депутаты узнали от чиновника еще несколько важных новостей.
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Руководителя агентства пригласили в нижнюю палату парламента 27 сентября для того, чтобы он отчитался о ситуации с "ВИМ-Авиа", из-за которой туристический рынок оказался на грани коллапса. Александр Нерадько сообщил, что в авиакомпании введут антикризисное управление, а нынешнее руководство отстранят от управления финансовой деятельностью.

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По словам Нерадько, владелец перевозчика обещал провести оплату текущих расходов в размере 50 миллионов рублей и был приглашен утром 27 сентября на совещание. На встречу Рашид Мурсекаев не явился и перестал отвечать на телефонные звонки. В  секретариате "ВИМ-Авиа" на телефонные звонки тоже никто не реагируют.

По словам Нерадько, на совещании в Росавиации 25 сентября собственник и кредитор "ВИМ-Авиа" "заявил, примерно так, что ему надоело работать в авиации, он готов за рубль продать свой бизнес и расстаться".

Глава Росавиации также проинформировал депутатов о том, что за рубежом начались аресты самолетов проблемной компании, которая задолжала огромные суммы за авиационное топливо. В частности, лайнеры "ВИМ-Авиа" уже арестованы в бельгийском Льеже и турецкой Анталье. По данным Нерадько, сейчас за пределами России находятся около 38 тысяч пассажиров компании.

Нерадько добавил, что последняя финансовая проверка компании "ВИМ-Авиа" по итогам 2016 года показала ее благополучие. Ничего не предвещало кризиса: компания  относилась к первой, наилучшей группе по своему финансово-экономическому состоянию.

Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

"В соответствии с действующим законодательством, у Росавиации не было никаких оснований вводить ограничения в деятельность авиакомпании", – рассказал он, отметив, что по федеральным авиационным правилам, Росавиация проводит плановые проверки финансово-экономического состояния авиакомпаний раз в полгода.

Чтобы избежать ситуаций, аналогичных истории с "ВИМ-Авиа", Нерадько предложил ввести обязательное страхование ответственности авиакомпаний за пассажирские перевозки. Он напомнил, что банкротство перевозчиков происходит не впервые, а  значит, действующий механизм финансового мониторинга перевозчиков неэффективен и должны быть введены другие меры по защите пассажиров. Глава Росавиации уточнил, что авиакомпании были против страхования – не пожелала обсуждать этот вопрос и "Трансаэро", обанкротившаяся два года назад.

Во время обсуждения ситуации вокруг "ВИМ-Авиа" председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил срочно разработать законопроекты, которые позволят предотвратить аналогичные случаи в будущем. "Наша задача с вами – выработать предложения, которые мы могли бы в срочном порядке рассмотреть законодательные инициативы с тем, чтобы не допустить повторения случившегося", – сказал Володин. Мы постоянно наступаем на одни и те же грабли, это недопустимо, указал спикер.

Ситуация вокруг проблемной компании вышла на самый высокий государственный уровень. Сегодня, 27 сентября на нее эмоционально отреагировал президент Владимир Путин. Глава государства объявил неполное служебное соответствие министру транспорта Максиму Соколову, а вице-премьеру Аркадию Дворковичу указал на то, что он уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли. Президент сказал об этом на совещании с членами правительства.

Фото: GLOBAL LOOK press

Он также поручил чиновникам решить проблему быстро и эффективно, а также представить предложения, как не допустить повторения таких ситуаций и как повысить ответственность авиаперевозчиков.

Компания "ВИМ-Авиа" накопила огромные долги перед поставщиками топлива, в минувшие выходные аэропорты прекратили обслуживание ее самолетов. 25 сентября авиакомпания  официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Перевозка пассажиров "ВИМ-Авиа" контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, решено перевести рейсы "ВИМ-Авиа" из аэропорта Домодедово во Внуково.

Автор: Александр Комаров27 сентября 2017, 19:04

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