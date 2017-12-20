Рыбьи секс-оргии оглушают дельфинов

Звуки спаривания рыб отпугивают хищников. К такому выводу ученые пришли после наблюдений за животными.

По словам специалистов, нерест рыб бьет все рекорды по громкости. "Эти нересты можно назвать одним из самых громких событий на Земле, в которых принимают участие животные. Более того, это самые громкие звуки, которые когда-либо издавали рыбы на нашей планете. Даже с большого расстояния то место, где спариваются эти рыбы, звучит так, как будто там находится переполненный футбольный стадион или очень громкий улей пчел", — пишет Тимоти Роуэлл из университета Калифорнии в журнале Biology Letters.

По словам ученого, рекордсменами по уровню шума стали судачьи горбыли. Для того, чтобы привлечь самку, они с помощью своего надувного пузыря генерируют серии очень резких и громких звуков. Когда эти рыбы собираются большими скоплениями, их "серенады" буквально оглушают всех хищников, находящихся неподалеку. Таким образом животные гарантируют себе безопасность от дельфинов и других опасных рыб.

К такому выводу ученые пришли, записав звуки рыбьего нереста у берегов Калифорнии, используя подводные микрофоны. Анализ этих фрагментов быстро показал, что ни одно животное, скорее всего, не смогло бы выдержать подобной нагрузки – сила звука в некоторых случаях превышала 190 децибел, что значительно громче рева турбины реактивного самолета.

По последствиям для человека прослушивание подобного "концерта" примерно эквивалентно тому, если бы рядом с его ушами взорвалась граната или небольшая бомба. Иными словами, если в "оргию" горбылей попытается вмешаться дельфин или тюлень, то быстро оглохнет и будет испытывать сильнейшую боль.

Что интересно, Роуэлл и его коллеги нередко замечали группы дельфинов и морских львов, курсировавших на небольшом расстоянии от нерестилища рыб. Пока не понятно, пытаются ли они проникнуть внутрь скопления горбылей или просто вылавливают тех самцов и самок, которые плывут в эту точку со всех уголков Тихого океана.