Дельфины научились добывать наркотики

Ученые сделали невероятное открытие, снимая документальный фильм о дельфинах. Оказывается, эти животные способны добывать наркотики из иглобрюхих рыб.

Дельфины считаются одними из самых умных млекопитающих, и зоологи считают, что свой интеллект они научились направлять на поиск источников удовольствия. Съемочная группа документального сериала Dolphins: Spy in the Pod обнаружила, что эти животные умеют добывать нейротоксин из организма ядовитых иглобрюхих рыб.

Это вещество обладает одурманивающими свойствами, передает TechDisease. Такой тонкий анализ поведения дельфинов ученым удалось сделать благодаря подводной съемке с помощью камер, замаскированных под черепаху, рыбу или кальмара.

Этот хитрый прием позволил зоологам не смущать животных и разглядеть особенности их поведения в естественной среде. Известно, что иглобрюхие рыбы содержат в своем кожном покрове, брюшине и внутренних органах опасные ядовитые вещества.

Однако в небольших дозах эти токсины вызывают легкий одурманивающий эффект. Дельфины "экспериментально" научились "выжимать" из рыб безопасное количество яда и кайфовать.

Млекопитающие медленно и осторожно пережевывают пузырь, в который надувается рыба, ощущая опасность. Таким образом они получают микродозу яда, от которой впадают в наркотический транс.