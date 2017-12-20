Собчак заставила россиянина страдать

Скандал с бывшей женой Джигарханяна Новости "Дома-2" Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Среда 20 декабря
Лента новостей
18:02
На шахте в Кузбассе произошло обрушение
17:28
Как научиться разгадывать сон
17:12
Брыльска обрушилась с оскорблениями на Жириновского
16:36
Актриса Ирина Рахманова распухла до неузнаваемости
16:33
Опасные иллюзии любви
16:13
Заморозка накопительной части пенсии продлена до 2020 года
16:03
В здании МГУ ищут бомбу
16:02
Зачем Первый канал издевается над телезрителями
15:41
Россиянка потеряла семерых детей из-за волос сына
15:38
Володин: главное в предвыборной кампании – гражданская позиция
15:19
Оскандалившаяся Цымбалюк-Романовская открывает новую лавочку
15:11
В Сочи наградили лучшие инновационные кейсы
14:56
Дешевый борщ напугал Центробанк
14:52
Малинин после исчезновения дочери: Люди! Вас опять обманули!
14:45
В Северном Бутово школьники избили мужчину
14:38
Адвокаты "Югры" оспорят вердикт Арбитражного суда
14:36
Как сохранить бодрость зимой
14:10
Ковальчук ушла из дома после ссоры
14:07
Киев готовит Донбассу "дождь из бомб"
14:05
Жители села отвоевали у чиновников полувековую елку
13:43
Белоруссия подложила России свинью под Новый год
13:37
Известный ведущий беспардонно набросился на шикарный бюст Кошкиной
13:32
Чудовищные волдыри изуродовали участника "Дома-2" (фото)
13:19
В Крыму жестко ответили на нелепый демарш Порошенко
13:10
Шатунов потребовал безумных почестей от Первого канала
13:08
Найден легкий способ бросить курить
12:53
Футболисты принесли в жертву быка (фото)
12:49
Неожиданное признание матери четырех детей Екатерины Климовой
12:38
У известного спортсмена украли унитаз (фото)
12:37
У гулявшей с собакой матери двухлетний ребенок сварился в ванне
12:36
Джигурда в тяжелом состоянии после приступа
12:23
Найдено неожиданное природное лекарство от рака
12:10
В Москве на уроке физкультуры школьник сломал шею
12:06
Шепелев опустился до "Дома-2"
12:04
"Москва-Сити" стала новой точкой притяжения на карте столицы
11:39
Как правильно выбрать елку к Новому году
11:35
SOS-терапия: худеем к Новому году
11:33
Лучшие новогодние елки для детей
11:11
Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
10:52
Бывший муж уступил отравившейся Дане Борисовой
10:52
Глава ФСБ нашел оправдание сталинским репрессиям
10:46
Школьников пустили на базу "Стрижей"
10:44
Сок приводит к ужасной болезни у детей
10:23
Галкин не сразу смог "пожениться" с Меньшовой
10:15
Ученые: размер пальца мужчины имеет значение
10:06
Кто подло предал Россию в ООН
09:52
В Москве со стрельбой украли из машины 4,3 млн рублей
09:38
Забитая мужем-садистом шесть часов звала на помощь
09:32
Раскрыта причина необъяснимого бесплодия
09:32
В Москве автомобиль протащил 30 метров сбитого на зебре ребенка
09:28
Новорожденный сын Малахова попал в ЧП
09:18
На востоке Москвы мужчине переломали ребра
09:02
Травля подорвала здоровье выступившего в бундестаге школьника
09:01
Трясущегося Трампа заподозрили в наркомании
08:43
Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты
08:29
Антироссийкая резолюция ООН возмутила Крым
08:24
Следствие по авиакатастрофе с Доктором Лизой затягивается
08:19
Отрубивший жене руки ревнивец в детстве убивал кошек
08:05
Обезглавленную москвичку выкинули из окна на тротуар
21:57
Талызина вынесла вердикт "Иронии судьбы"
21:41
Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак
21:30
В московском метро случился сбой
21:24
Что Вы знаете о Брежневе
21:06
Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру
21:03
Москвичам посоветовали поменьше хвастаться отпуском
20:47
Калашникова пробивается к прооперированному Звереву
20:36
Страшная кадры сварившихся заживо животных попали в Сеть
20:21
Звезда "Дома-2" отбивает Пригожина у Валерии
20:12
Безумные регионы: суд приостановил деятельность "Удмуртии"
20:01
Предателю Родченкову придумали оскорбительное прозвище
19:42
В Киеве сделали заявление об импичменте Порошенко
19:31
Названа стоимость поездки в московском общественном транспорте в 2018 году
19:26
Что Вы не знаете о "Титанике"
19:15
Фадеев и Лепс заставили плакать шокированную Савичеву
19:05
Лучшие книги для здоровья
18:57
В Подмосковье собаки съели пенсионерку
18:38
Порошенко внаглую слил интимное письмо Саакашвили
18:25
Родившей Курниковой отказали в сексе
17:54
Андрей Мягков неожиданно оценил отказ Первого от "Иронии судьбы"
17:52
За информацию о преступнике будут платить
17:40
Главному борцу с коррупцией присвоен чин генерала
17:26
Трамп открывает войну
17:26
Придумано универсальное средство от насильников
17:25
Популярный сервис Павла Дурова заблокировали
17:20
"Кортрос" заканчивает год в плюсе
17:20
Три варианта праздничного макияжа
16:57
Apple уличили в замедлении работы старых iPhone
16:55
Ле Менюир: улыбка французских Альп
16:36
Московское метро изменит режим работы в новогодние праздники
16:12
Чем Первый канал заменил новогоднюю "Иронию судьбы"
16:04
Догилева откровенно рассказала о романе со Стояновым
15:59
К чему снится праздник
15:57
Зарубина объявила о пропаже дочери от Малинина
15:49
Путин выступил с первой предвыборной речью
15:38
Шестиклассник пожаловался на мать в полицию за шлепок лопаткой
15:19
Жертва мужа-садиста боялась обращаться к врачам после побоев
14:48
Юго-восток Москвы обеспечили "народными гаражами"
14:44
Первый канал отказался от "Иронии судьбы" на Новый год
14:37
В чем встречать год Собаки
14:26
В Петербурге у безработной из Land Cruiser украли сумку
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты
Кравец кричит из-за чудовищного гей-скандала с Малаховым
"Парализованная" Бузова ужаснула ногами на "Доме-2"
Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак
Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру
Жестокое избиение Распутиной напугало Киркорова
Общество

Собчак заставила россиянина страдать

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
Ксению Собчак обвинили в профанации населения России. Финансист из Москвы требует от светской львицы миллион рублей за фальстарт предвыборной кампании.
прочитано 1324 раза

Москвич Илья Кудряшов подал иск против Ксении Собчак и просит суд  взыскать с нее миллион рублей в качестве морального вреда. Он утверждает, что Ксения Анатольевна причиняет ему душевные и нравственные страдания.

ПО ТЕМЕ

Собчак пришла к Путину в неприлично дорогом платье

На севшей в лужу Собчак поставили крест

Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак

 Собчак идет в президенты

Сюжеты Собчак идет в президенты

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Дело в том, что телеведущая раньше времени начала свою предвыборную кампанию. "Прикрываясь своими возможностями, удостоверением журналиста, обширными знакомствами, посредством средств массовой информации она вводит людей и в частности меня в заблуждение, так как фактически проводит агитацию, не имея на то оснований", – говорится в иске.

Москвич полагает, что Собчак напрасно отвлекает людей от дел, и приводит выдержки из российских законов. Речь идет о том, что кандидат в президенты сначала должен собрать необходимое число подписей, зарегистрироваться в ЦИКе, а уже потом начинать агитацию, пишет Life.ru.

"Собчак Ксения Анатольевна на данный момент документы в ЦИК не подавала, однако, используя свои финансовые, служебные, административные ресурсы, призывает людей поддержать ее кандидатуру на выборах президента, что можно расценивать как агитацию", – пишет Илья Кудряшов в иске.


Он утверждает, что экс-ведущая "Дома-2" отвлекает его от выполнения должностных обязанностей как финансиста. "Таким образом я испытываю душевные страдания, нахожусь в подавленном расположении духа, чувствую себя обманутым и оскорбленным", – заключает истец.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В случае победы нынешний глава государства будет занимать высший пост еще шесть лет – до 2024 года. Ранее об участии в президентской гонке заявили более 20 человек. Среди них – председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, политолог Андрей Богданов, скандальный бизнесмен Сергей Полонский, блогер и оппозиционер Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак.

Автор: Александр Комаров20 декабря 2017, 15:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем удивляла Собчак

567

комментарии

Политика

Киев готовит Донбассу "дождь из бомб"
В Крыму жестко ответили на нелепый демарш Порошенко
Кто подло предал Россию в ООН
Трясущегося Трампа заподозрили в наркомании

Шоу-бизнес

Муж предпочел Навке акробата
Миро раскрыла секрет родившей Курниковой
Оскандалившаяся Цымбалюк-Романовская открывает новую лавочку
Малинин после исчезновения дочери: Люди! Вас опять обманули!

Проишествия

У гулявшей с собакой матери двухлетний ребенок сварился в ванне
Страшная кадры сварившихся заживо животных попали в Сеть
Учительницу отправили в тюрьму за секс с учеником
Мужчина порвал толстую кишку во время утех

Lifestyle

Зачем Первый канал издевается над телезрителями
Талызина вынесла вердикт "Иронии судьбы"
Что Вы не знаете о "Титанике"
Лучшие книги для здоровья
Шоу-бизнес

Калашникова пробивается к прооперированному Звереву

Ей очень хочется поддержать звезду, временно пребывающую не в шоке, а в больничной палате
Шоу-бизнес

Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру

Девушка стала жертвой предательства
Шоу-бизнес

Шатунов потребовал безумных почестей от Первого канала

Как говорят, артист настаивает и на запредельном гонораре
Шоу-бизнес

Оскандалившаяся Цымбалюк-Романовская открывает новую лавочку

Виталина может стать ведущей на радио и телевидении

Гороскоп

Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец
Совет на выходные
Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва

Фоторепортажи

Нежное фото Арбениной и Лазарева
Мария Порошина после родов показала фигуру
Красивая история любви Курниковой и Иглесиаса
Замужняя Мамун вскружила голову ярким танцем

Спорт

Предателю Родченкову придумали оскорбительное прозвище
Перед ЧМ-2018 Мутко устроил охоту на кошек и собак
Фигуристка Медведева отказалась от чемпионата России
Запад продолжил унижать российских паралимпийцев

Регионы

Забитая мужем-садистом шесть часов звала на помощь
Травля подорвала здоровье выступившего в бундестаге школьника
Отрубивший жене руки ревнивец в детстве убивал кошек
Крушение пассажирского самолета в Нарьян-Маре попало на видео
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru