Собчак заставила россиянина страдать

Ксению Собчак обвинили в профанации населения России. Финансист из Москвы требует от светской львицы миллион рублей за фальстарт предвыборной кампании.

Москвич Илья Кудряшов подал иск против Ксении Собчак и просит суд взыскать с нее миллион рублей в качестве морального вреда. Он утверждает, что Ксения Анатольевна причиняет ему душевные и нравственные страдания.

Дело в том, что телеведущая раньше времени начала свою предвыборную кампанию. "Прикрываясь своими возможностями, удостоверением журналиста, обширными знакомствами, посредством средств массовой информации она вводит людей и в частности меня в заблуждение, так как фактически проводит агитацию, не имея на то оснований", – говорится в иске.

Москвич полагает, что Собчак напрасно отвлекает людей от дел, и приводит выдержки из российских законов. Речь идет о том, что кандидат в президенты сначала должен собрать необходимое число подписей, зарегистрироваться в ЦИКе, а уже потом начинать агитацию, пишет Life.ru.

"Собчак Ксения Анатольевна на данный момент документы в ЦИК не подавала, однако, используя свои финансовые, служебные, административные ресурсы, призывает людей поддержать ее кандидатуру на выборах президента, что можно расценивать как агитацию", – пишет Илья Кудряшов в иске.

Он утверждает, что экс-ведущая "Дома-2" отвлекает его от выполнения должностных обязанностей как финансиста. "Таким образом я испытываю душевные страдания, нахожусь в подавленном расположении духа, чувствую себя обманутым и оскорбленным", – заключает истец.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В случае победы нынешний глава государства будет занимать высший пост еще шесть лет – до 2024 года. Ранее об участии в президентской гонке заявили более 20 человек. Среди них – председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, политолог Андрей Богданов, скандальный бизнесмен Сергей Полонский, блогер и оппозиционер Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак.