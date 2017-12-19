Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак

Актер Максим Виторган опубликовал искренний пост в поддержку своей жены Ксении Собчак. Он рассказал, за что любит избранницу.

По словам артиста, его восхищает не только ум и красота супруги, но и ее исключительность. "Так вот, слушайте! Помимо ума, красоты, секса, рук, ног, глаз, нежности, преданности, целеустремленности, умения любить и дружить, работоспособности, смелости, переходящей в отчаянность, заботливости, вкуса, умения готовить сырники и рожать невероятных детей это абсолютная невозможность вписать ее в какие-то наши (простых смертных) представления о том, как должно быть (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", – написал Виторган в своем Instagram.

"Наши нелепые и обреченные (а оттого и наше раздражение) попытки уложить ее в какую-то знакомую нам концепцию. Ту или иную, но хоть какую-то, которую наш разум может освоить. И мы требуем, чтобы она соблюдала и соответствовала. Потому что, иначе мы не понимаем, как так, епрст, в конце концов уже же?!!! А ей все малО. Она не соответствует. Она залезает на поля, прислоняется к стеклам, стоит под стрелой, идёт по проходу, которого нет... И все это одновременно. А нам остаётся только восхищаться и возмущаться. Тут уж каждому свое", – заявил артист.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Дек 19, 2017 at 2:53 PST

Не смотря на то, что большая часть подписчиков поддержала Максима, завалив его положительными комментариями, полными любви и обожания, некоторые из отметившихся в обсуждении пользователей не упустили случая едко пройтись по образу Собчак. "Ну Вы же в Инста не только ради лести )))и ноги ее и руки и глаза 👀 ее и до Вас "восхищали" мужчинок, потому как доступная деваха была , в Вашем обрамлении лишь недоступной стала, статусность повысила так сказать... это заметно и уважаемо, но суть ее, червоточинка все таже , так что будут в неё и стрелы и ветер и помидоры лететь ... на то она и ориентирована 🎪", – написала одна из пользователей Сети.

Виторган не замедлил встать на защиту любимой жены: "Не буду вас банить пока и стирать ваш жлобский коммент, буду использовать его, как липкую ленту для ловли мух. Быть глупой ваше право, но превращать мой мозг в "доступную деваху" необязательно". В продолжение отповеди актер отправил подписчицу "совокупляться с пуфиком

