Поклонница подарила исхудавшему Улюкаеву белые розы

15 декабря Замоскворецкий суд Москвы оглашает приговор бывшему главе Министерства экономического развития Алексею Улюкаеву, которого обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов. В зале суда экс-чиновник получил презент от неизвестной женщины.



Алексею Улюкаеву преподнесли букет из белых роз. На вопрос о том, что за "поклонница" сделала такой подарок, бывший глава Минэкономразвития отреагировал с иронией. "Главное, чтобы жена не узнала", – пошутил экс-министр. Таким образом женщина выразила ему поддержку.

Улюкаев пришел на оглашение приговора с небольшой сумкой, сообщает RT. Журналисты спросили, ждет ли он реального тюремного срока. "От тюрьмы и от сумы не зарекайся", – ответил экс-чиновник. При этом он заявил, что надеется на справедливый приговор и намерен после суда жить "долго и счастливо".

Отметим, 7 декабря экс-глава Минэкономразвития выступил в суде с последним словом. В своей речи он выразил сожаление, что недостаточно сделал для России, пока был чиновником. "Я виновен в том, что мало сделал для страны. Часто шел на компромиссы, по легкому пути​, пытался выстраивать отношения, лицемерил. Простите меня, люди. Когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело люди живут. А когда у тебя есть вес, просто отворачиваешься. Как бы ни сложилась судьба, остаток жизни я посвящу отстаиванию интересов людей"​, – заявил он.

А сам #Улюкаев, которого обвиняют во взяточничестве, пожаловался на здоровье. Врачи диагностировали у него катарактуhttps://t.co/GMmAMuMntU pic.twitter.com/vAb6uAqQhy — Пятый канал Новости (@5tv) 15 ноября 2017 г.

Напомним, ранее прокуратура потребовала приговорить Улюкаева за получение взятки к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, а также лишить его государственных наград. В свою очередь экс-чиновник неоднократно заявлял о своей невиновности. По мнению члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, такой суровый приговор может оказаться смертельным для Улюкаева.