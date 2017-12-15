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Общество

Восемь лет Улюкаеву: неприкасаемых нет

Алексей Улюкаев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Суд вынес приговор Алексею Улюкаеву – восемь лет колонии строго режима и большой штраф. Впервые в новейшей истории России реальный срок получил федеральный министр. Это яркое свидетельство того, что неприкасаемых у нас нет.
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Следствие по делу Улюкаева шло чуть больше года, его задержали с поличным в ноябре 2016-го. Вина экс-министра полностью доказана: он  виновен в получении взятки в особо крупном размере.  Чиновник оказывал влияние на ход сделки по приватизации компании "Башнефть" и действовал из корыстных побуждений по заранее составленному плану.

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Алексей Валентинович Улюкаев экс-министр экономического развития России

Алексей Улюкаев был задержан при передаче взятки в два миллиона долларов в офисе "Роснефти", а спустя несколько дней президент Владимир Путин  освободил его от должности в связи с утратой доверия. Сам министр неоднократно заявлял о своей невиновности, а приговор суда назвал несправедливым.

В итоге вместо 10 лет, которые требовал прокурор, суд отправил Улюкаева в колонию строго режима на восемь лет и обязал его выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей. После выхода на свободу экс-министр больше не сможет занимать должности в госструктурах.

Дело Улюкаева далеко не первое в череде масштабной кампании по борьбе с коррупцией. Достаточно вспомнить аналогичные обвинения в получении крупной взятки и такое же задержание с поличным бывшего губернатора Кировской области Никиты Белыха.

Никита Белых. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Archives

В июне 2016 года в одном из московских ресторанов губернатор получил деньги от бизнесмена, контролирующего крупные предприятия Кировской области и пообещал ему содействие на региональном уровне. При получении 400 тысяч евро руководителя региона взяли сотрудники спецслужб. Сейчас Белых находится в следственном изоляторе в Москве.

Там же ждет приговора суда экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Его задержали по обвинению в получении взятки в 5,6 миллиона долларов от руководителя "Тихоокеанского Внешторгбанка" Николая Крана. Чиновник обещал содействие при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. При обыске у Хорошавина нашли настоящие богатства на сотни миллионов рублей – коллекцию дорогих часов, украшения, драгоценности, ювелирные украшения и перьевую ручку за 62 миллиона рублей.

Александр Хорошавин. Кадр youtube.com

Еще один губернатор, поплатившийся за создание преступного сообщества и мошенничество – глава Коми Вячеслав Гайзер. Своими действиями он нанес ущерб бюджету страны на сумму в три с половинной миллиарда рублей. При обыске в его личном кабинете были обнаружены документы на офшорные компании на территории Кипра и Сейшельских Островов, крупная сумма денег, часы стоимостью около  миллиона долларов и проекты по приобретению самолётов Bombardier и Hawker.

Но переплюнул всех коррупционеров, безусловно, полковник Дмитрий Захарченко, возглавлявший обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.  Звучит как издевательство, но борцу с коррупцией были предъявлены обвинения именно в этом преступлении. При обыске в одной из почти двух десятков его московских квартир нашли девять миллиардов рублей.

Вячеслав Гайзер. Кадр youtube.com

Находятся под следствием или уже осуждены региональные чиновники и силовики разных уровней. Среди них  руководитель управления Следственного комитета по Кемеровской области Сергей Калинкин; заместители губернатора этой же области Алексей Иванов и Александр Данильченко; замглавы управления Следственного комитета по Москве Денис Никандров; руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов; первый заместитель председателя правительства Ивановской области Дмитрий Куликов; министр дорожного хозяйства Калужской области Андрей Белозеров и его заместитель Павел Лучко; бывший вице-губернатор Новгородской области Виктор Нечаев.

Громкие коррупционные скандалы только подтверждают, что в стране ведется тотальная борьба с коррупцией во всех эшелонах власти. Комментируя дело Алексея Улюкаева, экономист Михаил Хазин обратил внимание на одну интересную деталь – экс-министра почему-то не бросились защищать его друзья-либералы.

Михаил Хазин. Фото: wikipedia.org/imperialforum – Компания "Неокон"

"Улюкаев – это не просто Улюкаев. Он является бывшим помощником Егора Гайдара, экс-первым зампредом Центробанка, бывшим первым замминистра финансов. То есть Улюкаев – видный представитель либеральной команды, которая обычно своих членов защищает очень агрессивно", – сказал Хазин.

По словам Хазина, если бы была хоть малейшая реальная зацепка, то все либеральные газеты, вся рукопожатная общественность брызгали бы слюной, исходили бы бешенством и кричали бы – руки прочь от святого Улюкаева. Однако этого не происходит, потому что они очень не хотят, чтобы расследование этого дела заходило вглубь, отметил экономист.

Очевидно, что впереди нас ждут громкие коррупционные дела и расследования  уже имеющихся. Власть не раз говорила, что борьба с коррупцией – один из ее приоритетов, а это значит, что нечистым на руку чиновникам стоит серьезно призадуматься над словами президента Владимира Путина, которые он произнес еще в 2014 году: "Борьба с коррупцией в России требует времени и сил, но государство будет идти по этому пути. При этом неприкасаемых в такой сфере быть не должно".

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE

Автор: Александр Комаров15 декабря 2017, 21:42

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