Тяжелобольной Улюкаев может избежать тюрьмы

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам тюрьмы может избежать наказания. Плохое здоровье экс-чиновника может пойти ему на пользу.

Об на условиях анонимности журналистам рассказал источник в судебной системе. "Улюкаев может быть освобожден от отбытия наказания в колонии в случае наличия у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства", – заявил информатор в разговоре с ТАСС.

Во время судебного процесса Алексей Улюкаев уведомил судью, что врачи поставили ему несколько серьезных диагнозов. Бывший глава Минэкономразвития страдает от атеросклероза, дистонии и заболеваний сосудистой системы. Адвокат Улюкаева, Лариса Каштанова, добавила, что в мае 2017 года офтальмолог заподозрил у обвиняемого в коррупции разрыв сетчатки, начальную катаракту и ангиопатию сетчатки. Врач подозревает, что причиной проблем с глазами может являться сахарный диабет.

Согласно постановлению правительства России, освобождение от отбывания наказания в связи с болезнь возможно, если у осужденного диагностировано одно из 57 заболеваний, среди которых есть те, которые потенциально, в случае ухудшения состояния Улюкаева, позволят ему погулять на свободе. Речь идет о слепоте, гипертонической болезни третьей стадии и сахарном диабете, но только при условии, что больному требуется не менее 60 единиц инсулина в сутки.

Отметим, что Алексею Валентиновичу в любом случае придется посетить колонию: решение об освобождении заключенного принимается на внутренней медицинской комиссии – справок от "гражданского" врача тут явно недостаточно. Председатель адвокатской коллегии "Тамир" Оксана Михалкина рассказала телеканалу 360, в каких условиях будет содержаться экс-министр.

Юрист подчеркнула, что на деле Улюкаева не будет маркировки, что он был федеральным министром, поэтому условия его содержания никак не будут отличаться от остальных заключенных. По словам Михалкиной, экс-министра скорее всего не отправят в камеру, рассчитанную на 16-18 человек.

Несмотря на то, что преступление Улюкаева относится к категории тяжких, его не посадят в одну камеру с убийцами, полагает Михалкина. В камерах всегда разделяют людей, совершивших преступления против личности, и осужденных, причастных к экономическим махинациям.