У новогодних каникул для россиян нашелся заступник

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин выступил в поддержку длительных праздничных выходных. Он уверен, что они положительно сказываются на производительности труда.

Топилин отметил, что в эти дни люди могут полноценно отдохнуть – "куда-то поехать, куда-то пойти, провести время с детьми". Он добавил, что этот период как раз совпадает со школьными каникулами.

Министр поделился воспоминаниями из детства. "Я помню, когда у меня были зимние каникулы, а родителям надо было идти на работу… Это было ужасно на самом деле, потому что хотелось провести время вместе. Отцу приходилось брать отпуск, чтобы побыть вместе", – цитирует Максима Топилина РИА Новости.

Учитывая личный опыт, чиновник заступился за продолжительные каникулы. По его мнению, они играют важную роль в семейной политике государства. Этой зимой новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января включительно.

Напомним, в России неоднократно звучали предложения сократить число праздников в году или заменить большинство дополнительными днями к отпуску. Мол, их люди могли бы брать в теплое время года, тогда как каникулы выпадают на зиму.

Как писали Dni.Ru, за длительные новогодние каникулы заступался и проректор Академии труда и социального развития Александр Сафонов. Он уверен, что в нашей стране нельзя сокращать дни отдыха, приуроченные к праздникам, в том числе к новогодним. Причиной он назвал то, что россияне – одна из самых работящих наций в мире.

Кроме того, в России много людей, которые работают практически без выходных. Особенно это касается индивидуальных предпринимателей. В новогодние каникулы у них появляется возможность отдохнуть. Эксперт уверен, что дополнительные дни отдыха влияют на здоровье людей только положительно.