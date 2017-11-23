Почему россиянам нельзя урезать новогодние каникулы

Проректор Академии труда и социального развития Александр Сафонов уверен, что в нашей стране нельзя сокращать дни отдыха, приуроченные к праздникам, в том числе новогодним. Причиной он назвал то, что россияне – одна из самых работящих наций в мире.

Эксперт отметил, что в России меньше праздников, чем в других странах. В пример он привел Японию и Швейцарию. Если у нас праздничных дней в году 12, то в Стране восходящего солнца – 17.

Также Сафонов сравнил, сколько часов в год работают россияне и жители других стран. Оказывается, наша страна занимает пятое место среди трудоголиков. Например, немцы трудятся в среднем 1368 часов в год, а наши соотечественники – почти две тысячи часов.

Кроме того, в России много людей, которые работают практически без выходных, сообщает "Российская газета". Особенно это касается индивидуальных предпринимателей. В новогодние каникулы у них появляется возможность отдохнуть. Эксперт уверен, что дополнительные дни отдыха влияют на здоровье людей только положительно.

Сафонов убежден: экономика от новогодних каникул практически не страдает. По мнению специалиста, ее развитие зависит не от количества отработанных часов, а от производительности труда. В свою очередь она достигается за счет многих факторов, в частности улучшения организации труда, повышения технологического уровня и модернизации оборудования.

Несостоятельными Сафонов считает и упреки в том, что мы якобы не умеем культурно отдыхать. По его мнению, у людей просто нет денег поехать на время каникул в путешествие или на курорт.

"Нет исследований, которые бы подтверждали рост алкоголизации населения во время каникул. Этой темой чаще спекулируют. А пьющему человеку не нужен повод для принятия на грудь, он и в будни не будет себе в этом отказывать", – добавил проректор Академии труда. В завершение он напомнил, что современный мир движется в сторону сокращения рабочего времени.