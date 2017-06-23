Зачем у россиян отбирают новогодние каникулы

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, долгие зимние выходные негативно сказываются на социально-экономической ситуации в стране. Он считает, что россиянам надо дать свободу в вопросе отдыха.

Высказывая свою позицию относительно внесенного в Госдуму законопроекта об отмене новогодних каникул, Жириновский назвал их принудительными. И это, по его мнению, бьет по экономике, так как в это время "страна замирает на десять дней".

Он считает, что и самим россиянам такие длинные каникулы в самое холодное время года ни к чему. "Не все понимают, как провести столько выходных дней зимой. Конечно, некоторые едут в теплые страны, но далеко не каждый может себе это позволить", – цитирует лидера ЛДПР НСН.

Также Владимир Вольфович добавил, что этот период не подходит и для бытовые дел, потому что "все учреждения закрыты, врачи принимают только экстренных пациентов". Сказываются затяжные каникулы и на ситуации с алкоголизмом в стране.

"Фактически мы провоцируем массовое пьянство, многие просто не находят, чем им еще заниматься в это время", – считает Жириновский. По его мнению, "лучше дать в этом смысле нашим гражданам больше свободы, как распорядиться каникулярными днями".

Политик пояснил, что предложение отказаться от длинных новогодних каникул вовсе не должно означать, что нужно сделать меньше выходных дней. Он уверен, что надо оставить только три официальных праздничных дня. Это 1 января, 9 мая и 12 июня.

Владимир Жириновский предлагает все остальные праздничные дни объединить и позволить каждому гражданину ими воспользоваться в любое время года как дополнительным отпуском. При этом, подчеркивает политик, никто не запрещает взять все выходные и на новогодние праздники.