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Общество

В Британии опубликовали паническое предсказание о Третьей мировой

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Третья часть населения Земли вскоре погибнет в горниле Третьей мировой войны. Панику среди своей паствы посеял американский проповедник Ирвин Бакстер.
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По мнению провидца, Третья мировая война начнется на территории Ирака и распространится по всему земному шару. Бакстер ссылается на библейскую книгу Откровения, где упоминается река Ефрат, протекающая в этой стране: "Освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрат", – пишет опубликовавшая пророчество проповедника британская Daily Star.

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"Угроза мировой войны достигла наивысшей вероятности в течение последних нескольких недель. Северная Корея угрожает Западу ядерным ударом. Мир втянут в интенсивный конфликт в Сирии с замысловатой и запутанной системой союзнических взаимоотношений", – комментирует таблоид.

Третью мировую Daily Star предсказывала уже неоднократно, ссылаясь на разные источники. Но кроме британского таблоида, о возможности глобального конфликта говорили Нострадамус, Ванга. Американская ясновидящая Джин Диксон утверждала: "Сильное землетрясение на Востоке послужит знаком для нападения арабов на Израиль. Эта борьба будет продолжаться в течение восьми лет". Фон Верденберг назначил роковую дату на 2017 год, а предвестием указал приход к власти в Москве военных: "Третья мировая, которая начнется вскоре после этого, продлится два года, в результате чего население Земли сократится до 600 миллионов".

Но преподобный Серафим Саровский еще два века назад дал России рецепт спасения в мировом катаклизме. "Россия спасется Крестными ходами", – повторял старец.

Автор: Алексей Минин16 мая 2017, 15:18

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