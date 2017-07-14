Трампа распекли за неуместный комплимент жене Макрона

В Сети раскритиковали президента США Дональда Трампа, сказавшего жене французского лидера Брижит Макрон, что она в "прекрасной физической форме". Главу США обвинили в сексизме.

В этот момент Брижит стояла рядом с первой леди США Меланьей Трамп. Примечательно, что во время визита в Париж Трамп дважды высказал свое мнение о внешности супруги президента Франции, сообщает Sky News.

Комплимент американского лидера вызвал негативную реакцию в социальных сетях. По мнению экспертов по межгендерным отношениям, слова президента США были неуместны. "Господин Трамп, женщины не хотят слышать непрошеные замечания о том, что вы думаете об их телах. Это грубо и неуместно", – отметила американская актриса Дженнифер Сибел.

Mr. Trump - Women do not want to hear unsolicited remarks on what you think of their bodies. Its gross, and deeply inappropriate. https://t.co/odKQTGVY17 — Jen Siebel Newsom (@JenSiebelNewsom) 13 июля 2017 г.

​Внимание наблюдателей также привлекло неуклюжее приветствие в самом начале визита, когда Трамп и первая леди Франции не с первого раза смогли соединить руки для рукопожатия. Как писали Dni.Ru, запись велась со спины первой леди, однако было заметно, что похвала высокопоставленного гостя ее смутила. Зрители выразили уверенность, что если бы камера сняла лицо Брижит Макрон, то все бы увидели, как она покраснела.

Отметим, ранее Трампа обвиняли в неуважительном отношении к женщинам. В Париж он прибыл 13 июля в сопровождении супруги Меланьи. Визит длится два дня.