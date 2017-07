Трампа распекли за неуместный комплимент жене Макрона

В этот момент Брижит стояла рядом с первой леди США Меланьей Трамп. Примечательно, что во время визита в Париж Трамп дважды высказал свое мнение о внешности супруги президента Франции, сообщает Sky News.

Комплимент американского лидера вызвал негативную реакцию в социальных сетях. По мнению экспертов по межгендерным отношениям, слова президента США были неуместны. "Господин Трамп, женщины не хотят слышать непрошеные замечания о том, что вы думаете об их телах. Это грубо и неуместно", – отметила американская актриса Дженнифер Сибел.

Mr. Trump - Women do not want to hear unsolicited remarks on what you think of their bodies. Its gross, and deeply inappropriate. https://t.co/odKQTGVY17