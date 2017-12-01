Роскошная жизнь погибшей на свидании в Турции юной россиянки

Судя по профилю в социальной сети "ВКонтакте", Татьяна Ч. была уверенной в себе и жизнерадостной девушкой. Студентка из Петербурга любила и мир посмотреть, и себя показать.

Продолжение: Она брала $500 за ночь: друг о погибшей в Турции россиянке

О том, как жила переехавшая около года назад в Турцию и умершая недавно при странных обстоятельствах 19-летняя уроженка Северной столицы, известно мало. Но сегодня можно многое понять о человеке по его профилям в соцсетях. Именно там люди делятся своими мыслями, фотографиями, подчас доверяя глобальному пространству самое сокровенное.

Татьяна родилась 17 марта 1998 года. В ее аккаунте всего 37 друзей и 39 подписчиков. Казалось бы, немного для современной девушки, но это не говорит о ее закрытости. Судя по снимкам, студентка была весьма жизнерадостной и очень любила ухаживать за собой.

Ей нравилась красивая жизнь: яхты, автомобили, ночные заведения, кафе… Татьяна с удовольствием позировала на фоне этих атрибутов безбедного существования.

Среди снимков девушки очень много сделанных в Турции. Отправившись в эту страну, Татьяна взяла академический отпуск в медицинском колледже Петербурга. Ранее она обучалась в столичном пансионе воспитанниц Минобороны России.

По словам друзей и знакомых, Татьяна работала за границей в казино. Именно там она начала встречаться с местным молодым бизнесменом Ибрагимом Юлдысом. Эта любовная связь стала для девушки роковой. Россиянка говорила родителям, что ее чувства взаимны. Однако семья возлюбленного категорически отказывалась принимать ее из религиозных соображений.

Накануне трагедии Татьяна позвонила матери и сказала, что собирается вместе с любимым в горы. После этого на связь не выходила. Ее останки нашли в автомобиле в Стамбуле на следующий день после свидания с Ибрагимом. Медики обнаружили у уроженки Санкт-Петербурга следы ударов на спине и разорванные сухожилия пальцев ног.

Адвокат Ибрагима, который предложил родителям девушки большую сумму за молчание, заявил, что, когда пара вернулась в Стамбул, произошел несчастный случай. Родители погибшей утверждают, что ее отравили.

Мать девушки отметила, что семья написала письмо на имя главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с просьбой взять под контроль ход расследования гибели Татьяны. Она добавила, что дочь похоронили на Смоленском кладбище Северной столицы. Родители студентки ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.