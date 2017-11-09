В МВД полетели головы из-за миллиардера Захарченко

Руководители полковника МВД Дмитрия Захарченко, "прославившегося" многомиллиардными хищениями, уволены. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

По его словам, в МВД постоянно работает принцип персональной ответственности начальства за действия подчиненных. "Его руководители (полковника Захарченко. – Прим. ред.) пострадали, они были уволены", – сказал Колокольцев в эфире телеканала "Россия 24". Впрочем, конкретных имен он называть не стал.

Колокольцев отметил, что большая часть преступлений сотрудников органов внутренних дел выявляется собственным управлением безопасности МВД. Глава ведомства подчеркнул, что представители ведомства "никогда не ставили перед собой задачу каким-либо образом снивелировать подобного рода факты".

Экс-замглавы управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России полковник Дмитрий Захарченко был задержан прошлой осенью по делу о получении взятки в особо крупном размере. Оперативники нагрянули с обысками в квартиру подозреваемого, где обнаружили 8,5 миллиарда рублей. Вскоре управление, где работал подследственный, было упразднено.

Всего состояние Захарченко составило около 30 миллиардов рублей. Генеральная прокуратура потребовала, чтобы часть суммы была обращена в доход государства.

Правоохранители отметили, что деньги у полковника-богача были повсюду. В его машине нашлись 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и около пяти тысяч евро. Кроме того, 16 миллионов долларов следователи обнаружили на счетах одной из знакомых подследственного.





Также деньги хранились в квартирах на Ломоносовском и Мичуринском проспектах. В первой обнаружились 342 миллиона рублей, 124 миллиона долларов и полтора миллиона евро. Во второй заначка была поскромнее: около 20 миллионов рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов. Видимо, на черный день.

Располагая такими богатствами, полковник был не прочь роскошно отдохнуть. Оперативники выяснили, что Дмитрий Захарченко и его гражданская жена Анастасия Пестрикова посещали США, Германию, Австрию, Испанию и другие страны, где тратили астрономические суммы. В Дубае сладкая парочка отдохнула на 19 тысяч долларов. В Нью-Йорке, где они побывали в 2013 году, полковник и его пассия оставили 340 тысяч долларов.

Напомним, что Захарченко находится под арестом. В конце августа 2017 года Мосгорсуд продлил ему срок пребывания под стражей до 8 декабря.

